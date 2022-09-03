https://ukraina.ru/20220903/1038361785.html
Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита – Евсеев о ЗАЭС
Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита – Евсеев о ЗАЭС - 03.09.2022 Украина.ру
Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита – Евсеев о ЗАЭС
В ходе визита МАГАТЭ не предполагается осмотр всей Запорожской АЭС, они посмотрят только два энергоблока, но Россия может предъявить богатую фактуру ударов ВСУ по станции, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T04:15
2022-09-03T04:15
2022-09-03T04:15
магатэ
новости
запорожская аэс
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Ранее миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий.Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.Эксперт отметил, что ВСУ ведут обстрелы ЗАЭС со стороны Никополя, который находится на правом берегу Днепра, РФ не может оттуда стрелять.Тем не менее, в докладе МАГАТЭ будут максимально уклоняться от однозначных оценок, но будет постоянно подчеркиваться, что Россия сама виновата, потому что "возможно, разместила на станции тяжелое вооружении", добавил эксперт.По его мнению, "визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита".Опасность повторения захвата станции со стороны ВСУ существует, и она будет снята только после того, как будет освобождено все Правобережье в районе Энергодара, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, новости, запорожская аэс
Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита – Евсеев о ЗАЭС
В ходе визита МАГАТЭ не предполагается осмотр всей Запорожской АЭС, они посмотрят только два энергоблока, но Россия может предъявить богатую фактуру ударов ВСУ по станции, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий.
Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В ходе визита не предполагается всего осмотра станции, потому что визит всего лишь однодневный. Речь идет о всего двух энергоблоках. Но я думаю, что Россия может предъявить богатую фактуру в плане ударов по станции. Например, была разрушена крыша в том месте, где хранятся новые твелы (тепловыводящие элементы - ред.). Были повреждения вспомогательного оборудования. Причем довольно легко выявить, откуда вели обстрел.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Эксперт отметил, что ВСУ ведут обстрелы ЗАЭС со стороны Никополя, который находится на правом берегу Днепра, РФ не может оттуда стрелять.
Тем не менее, в докладе МАГАТЭ будут максимально уклоняться от однозначных оценок, но будет постоянно подчеркиваться, что Россия сама виновата, потому что "возможно, разместила на станции тяжелое вооружении", добавил эксперт.
По его мнению, "визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита".
Опасность повторения захвата станции со стороны ВСУ существует, и она будет снята только после того, как будет освобождено все Правобережье в районе Энергодара, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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