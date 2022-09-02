Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль - 02.09.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль
Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль - 02.09.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль
Российские войска занимали Чернобыльскую АЭС в Киевской области для того, чтобы не допустить провокаций с использованием радиоактивных отходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-02T05:52
2022-09-02T05:52
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В 2008 году российские войска разбили грузинскую армию. Тогда жители Грузии надеялись на оккупацию россиянами всей страны, чтобы их обеспечивали газом, теплом и электричеством, продолжил Суздальцев. Украинские власти, по его словам, рассчитывали на то же самое.Полный текст интервью читайте здесь
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новости, чернобыль, чернобыльская аэс, всу, россия
Новости, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, ВСУ, Россия

Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль

05:52 02.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Российские войска занимали Чернобыльскую АЭС в Киевской области для того, чтобы не допустить провокаций с использованием радиоактивных отходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
"Потому что мы представляем образ мышления украинского руководства. Им плевать на страну. У них у всех зарубежные паспорта. Если что-то случится, они просто покинуть территорию Украины. А как будет выживать народ, их не волнует. Они сознательно все перекладывают на Россию", - сказал Суздальцев.
В 2008 году российские войска разбили грузинскую армию. Тогда жители Грузии надеялись на оккупацию россиянами всей страны, чтобы их обеспечивали газом, теплом и электричеством, продолжил Суздальцев. Украинские власти, по его словам, рассчитывали на то же самое.
Полный текст интервью читайте здесь
Украинский парламентарий Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 09:20
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с ЧернобылемВозможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости
 
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