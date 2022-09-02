https://ukraina.ru/20220902/1038338097.html

Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль

Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль - 02.09.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, зачем российские войска занимали Чернобыль

Российские войска занимали Чернобыльскую АЭС в Киевской области для того, чтобы не допустить провокаций с использованием радиоактивных отходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2022-09-02T05:52

2022-09-02T05:52

2022-09-02T05:52

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В 2008 году российские войска разбили грузинскую армию. Тогда жители Грузии надеялись на оккупацию россиянами всей страны, чтобы их обеспечивали газом, теплом и электричеством, продолжил Суздальцев. Украинские власти, по его словам, рассчитывали на то же самое.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220829/1038201056.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чернобыль, чернобыльская аэс, всу, россия