Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина - 02.09.2022 Украина.ру
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Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина
Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина - 02.09.2022 Украина.ру
Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина
Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо в интервью изданию Украина.ру связал теракт в отношении Дарьи Дугиной и последовавшее сразу за ним покушение на главу ДНР
2022-09-02T04:22
2022-09-02T04:22
новости
днр
дарья дугина
денис пушилин
покушение
убийство
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Почему российские СМИ не осветили эту тему подробно? По мнению Сальгадо, покушение на человека, который обвинил украинское правительство том, что это оно стояло за убийством Дарьи Дугиной, не может быть случайным совпадением.Спустя полгода после начала российской спецоперации войска украинского правительства продолжают бить по гражданским объектам, заявляет журналист, напоминая, что недавно одна из них попала в торговый центр в Донецке, практически его разрушив. А международные СМИ, к сожалению, продолжают изображать из украинского правительства "жертву", недоумевает он.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220823/1037997302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днр, дарья дугина, денис пушилин, покушение, убийство
Новости, ДНР, Дарья Дугина, Денис Пушилин, покушение, убийство

Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина

04:22 02.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Спарта" В. Жогой в Донецке
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо в интервью изданию Украина.ру связал теракт в отношении Дарьи Дугиной и последовавшее сразу за ним покушение на главу ДНР
Недавно было покушение на мэра Мариуполя, в тот же день, когда в России убили дочь философа [Александра] Дугина. Первым, кто связал это убийство с идеологами украинского режима, был глава ДНР Денис Пушилин, а через 24 часа ракеты, запущенные с Украины, попали в его кабинет, что явно было попыткой убийства.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
Почему российские СМИ не осветили эту тему подробно? По мнению Сальгадо, покушение на человека, который обвинил украинское правительство том, что это оно стояло за убийством Дарьи Дугиной, не может быть случайным совпадением.
Спустя полгода после начала российской спецоперации войска украинского правительства продолжают бить по гражданским объектам, заявляет журналист, напоминая, что недавно одна из них попала в торговый центр в Донецке, практически его разрушив.
А международные СМИ, к сожалению, продолжают изображать из украинского правительства "жертву", недоумевает он.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Херсон, 30 июня 2022
23 августа, 15:02
Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации областиВ Херсонской области было совершено покушение на заместителя начальника департамента внутренней политики областной администрации Игоря Телегина. Об этом сообщил 23 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов
 
НовостиДНРДарья ДугинаДенис Пушилинпокушениеубийство
 
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