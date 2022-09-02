https://ukraina.ru/20220902/1038333698.html

Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина

Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина - 02.09.2022 Украина.ру

Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина

Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо в интервью изданию Украина.ру связал теракт в отношении Дарьи Дугиной и последовавшее сразу за ним покушение на главу ДНР

2022-09-02T04:22

2022-09-02T04:22

2022-09-02T04:22

новости

днр

дарья дугина

денис пушилин

покушение

убийство

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Почему российские СМИ не осветили эту тему подробно? По мнению Сальгадо, покушение на человека, который обвинил украинское правительство том, что это оно стояло за убийством Дарьи Дугиной, не может быть случайным совпадением.Спустя полгода после начала российской спецоперации войска украинского правительства продолжают бить по гражданским объектам, заявляет журналист, напоминая, что недавно одна из них попала в торговый центр в Донецке, практически его разрушив. А международные СМИ, к сожалению, продолжают изображать из украинского правительства "жертву", недоумевает он.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220823/1037997302.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, дарья дугина, денис пушилин, покушение, убийство