https://ukraina.ru/20220902/1038318183.html

"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении

"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении - 02.09.2022 Украина.ру

"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении

На херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-09-02T04:00

2022-09-02T04:00

2022-09-02T04:00

херсонская область

контрнаступление

украина

россия

новости

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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. По его словам, было углубление противника в российскую линию обороны на полтора километра, но через некоторое время украинские войска были отброшены назад.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, контрнаступление, украина, россия, новости