https://ukraina.ru/20220902/1038318183.html
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении - 02.09.2022 Украина.ру
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении
На херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T04:00
2022-09-02T04:00
2022-09-02T04:00
херсонская область
контрнаступление
украина
россия
новости
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. По его словам, было углубление противника в российскую линию обороны на полтора километра, но через некоторое время украинские войска были отброшены назад.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, контрнаступление, украина, россия, новости
Херсонская область, контрнаступление, Украина, Россия, Новости
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении
На херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.
Там идет серьезное расшатывание фронта. Это для нас не проблема. Украинская сторона, особенно в личном составе, понесла очень серьезные потери… Нам досталось тоже, но наши потери в десятки раз меньше, чем украинские.
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, было углубление противника в российскую линию обороны на полтора километра, но через некоторое время украинские войска были отброшены назад.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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