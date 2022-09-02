"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении - 02.09.2022 Украина.ру
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"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении - 02.09.2022 Украина.ру
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении
На херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T04:00
2022-09-02T04:00
херсонская область
контрнаступление
украина
россия
новости
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. По его словам, было углубление противника в российскую линию обороны на полтора километра, но через некоторое время украинские войска были отброшены назад.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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херсонская область, контрнаступление, украина, россия, новости
Херсонская область, контрнаступление, Украина, Россия, Новости

"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направлении

04:00 02.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.
Там идет серьезное расшатывание фронта. Это для нас не проблема. Украинская сторона, особенно в личном составе, понесла очень серьезные потери… Нам досталось тоже, но наши потери в десятки раз меньше, чем украинские.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, было углубление противника в российскую линию обороны на полтора километра, но через некоторое время украинские войска были отброшены назад.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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