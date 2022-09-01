Британский садовник погиб во время боя на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038331603.html
Британский садовник погиб во время боя на Украине
Британский садовник погиб во время боя на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Британский садовник погиб во время боя на Украине
Британский садовник, служивший санитаром в одном из вооружённых формирований киевского режима, погиб во время боя в Харьковской области 24 августа. Информацию об этом публикуют 1 сентября британские СМИ
2022-09-01T14:22
2022-09-01T14:22
новости
великобритания
спецоперация
иностранные наемники
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/24/1034072431_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8c1d000510970102c43f66e86a706d1b.jpg.webp
Житель города Тетфорд в графстве Норфолк Крейг Макинтош, которому, по разным данным, было 48 или 52 года, находился на Украине с марта.Издания сообщают, что в молодости Макинтош служил в "Территориальной армии" (резервных частях вооружённых сил Великобритании) и собирался стать военным регулярных войск страны, но не смог этого сделать по состоянию здоровья.Представитель МИД Великобритании сообщил, что министерство "поддерживает" семью погибшего на Украине британского гражданина.Однако сестра погибшего объявила в социальных сетях о сборе средств для транспортировки его тела в Великобританию.По словам одного из друзей погибшего, слова которого приводит BBC, Макинтош сообщал ему, что он собирался через полтора месяца прекратить участие в боевых действиях и вернуться в Великобританию.
https://ukraina.ru/20220825/1038093674.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/24/1034072431_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_57cf3267f8c75011df4501bb165290bb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, спецоперация, иностранные наемники, харьковская область
Новости, Великобритания, Спецоперация, иностранные наемники, Харьковская область

Британский садовник погиб во время боя на Украине

14:22 01.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Британский садовник, служивший санитаром в одном из вооружённых формирований киевского режима, погиб во время боя в Харьковской области 24 августа. Информацию об этом публикуют 1 сентября британские СМИ
Житель города Тетфорд в графстве Норфолк Крейг Макинтош, которому, по разным данным, было 48 или 52 года, находился на Украине с марта.
Издания сообщают, что в молодости Макинтош служил в "Территориальной армии" (резервных частях вооружённых сил Великобритании) и собирался стать военным регулярных войск страны, но не смог этого сделать по состоянию здоровья.
25 августа, 13:18
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на УкраинеВоеннослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand
Представитель МИД Великобритании сообщил, что министерство "поддерживает" семью погибшего на Украине британского гражданина.
Однако сестра погибшего объявила в социальных сетях о сборе средств для транспортировки его тела в Великобританию.

Этот самоотверженный человек сейчас застрял в морге на Украине, и нет никакой помощи, чтобы вернуть его домой

Лорна Макинтош
Сестра погибшего
По словам одного из друзей погибшего, слова которого приводит BBC, Макинтош сообщал ему, что он собирался через полтора месяца прекратить участие в боевых действиях и вернуться в Великобританию.
 
НовостиВеликобританияСпецоперацияиностранные наемникиХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Евгений Норин: Украина ходит по тонкому льду и вынуждает Россию отправиться в победоносный поход
16:34МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара
16:27ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко "оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"
16:19Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
16:12Екатерина II против собственного МИДа. Как независимость США облегчила присоединение Крыма
16:11Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
16:09Малек Дудаков: Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут
16:00Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентября
15:44"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ
15:29МАГАТЭ. Справка
15:24Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке
15:15Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен
15:14Не хватает стабильности, будем с Россией! Что говорят жители Мелитополя. Опрос Украина.ру
15:04Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео
14:56Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
14:47В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ
14:22Британский садовник погиб во время боя на Украине
14:22Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
14:21ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ
14:18Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
Лента новостейМолния