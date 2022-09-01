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Британский садовник погиб во время боя на Украине

Британский садовник погиб во время боя на Украине - 01.09.2022 Украина.ру

Британский садовник погиб во время боя на Украине

Британский садовник, служивший санитаром в одном из вооружённых формирований киевского режима, погиб во время боя в Харьковской области 24 августа. Информацию об этом публикуют 1 сентября британские СМИ

2022-09-01T14:22

2022-09-01T14:22

2022-09-01T14:22

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Житель города Тетфорд в графстве Норфолк Крейг Макинтош, которому, по разным данным, было 48 или 52 года, находился на Украине с марта.Издания сообщают, что в молодости Макинтош служил в "Территориальной армии" (резервных частях вооружённых сил Великобритании) и собирался стать военным регулярных войск страны, но не смог этого сделать по состоянию здоровья.Представитель МИД Великобритании сообщил, что министерство "поддерживает" семью погибшего на Украине британского гражданина.Однако сестра погибшего объявила в социальных сетях о сборе средств для транспортировки его тела в Великобританию.По словам одного из друзей погибшего, слова которого приводит BBC, Макинтош сообщал ему, что он собирался через полтора месяца прекратить участие в боевых действиях и вернуться в Великобританию.

https://ukraina.ru/20220825/1038093674.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, спецоперация, иностранные наемники, харьковская область