https://ukraina.ru/20220901/1038331603.html
Британский садовник погиб во время боя на Украине
Британский садовник погиб во время боя на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Британский садовник погиб во время боя на Украине
Британский садовник, служивший санитаром в одном из вооружённых формирований киевского режима, погиб во время боя в Харьковской области 24 августа. Информацию об этом публикуют 1 сентября британские СМИ
2022-09-01T14:22
2022-09-01T14:22
2022-09-01T14:22
новости
великобритания
спецоперация
иностранные наемники
харьковская область
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Житель города Тетфорд в графстве Норфолк Крейг Макинтош, которому, по разным данным, было 48 или 52 года, находился на Украине с марта.Издания сообщают, что в молодости Макинтош служил в "Территориальной армии" (резервных частях вооружённых сил Великобритании) и собирался стать военным регулярных войск страны, но не смог этого сделать по состоянию здоровья.Представитель МИД Великобритании сообщил, что министерство "поддерживает" семью погибшего на Украине британского гражданина.Однако сестра погибшего объявила в социальных сетях о сборе средств для транспортировки его тела в Великобританию.По словам одного из друзей погибшего, слова которого приводит BBC, Макинтош сообщал ему, что он собирался через полтора месяца прекратить участие в боевых действиях и вернуться в Великобританию.
https://ukraina.ru/20220825/1038093674.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, спецоперация, иностранные наемники, харьковская область
Новости, Великобритания, Спецоперация, иностранные наемники, Харьковская область
Британский садовник погиб во время боя на Украине
Британский садовник, служивший санитаром в одном из вооружённых формирований киевского режима, погиб во время боя в Харьковской области 24 августа. Информацию об этом публикуют 1 сентября британские СМИ
Житель города Тетфорд в графстве Норфолк Крейг Макинтош, которому, по разным данным, было 48 или 52 года, находился на Украине с марта.
Издания сообщают, что в молодости Макинтош служил в "Территориальной армии" (резервных частях вооружённых сил Великобритании) и собирался стать военным регулярных войск страны, но не смог этого сделать по состоянию здоровья.
Представитель МИД Великобритании сообщил, что министерство "поддерживает" семью погибшего на Украине британского гражданина.
Однако сестра погибшего объявила в социальных сетях о сборе средств для транспортировки его тела в Великобританию.
Этот самоотверженный человек сейчас застрял в морге на Украине, и нет никакой помощи, чтобы вернуть его домой
Лорна Макинтош
Сестра погибшего
По словам одного из друзей погибшего, слова которого приводит BBC, Макинтош сообщал ему, что он собирался через полтора месяца прекратить участие в боевых действиях и вернуться в Великобританию.