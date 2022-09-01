Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии - 01.09.2022 Украина.ру
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Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии
Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии - 01.09.2022 Украина.ру
Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии
Итальянские власти заморозили 11 вилл на Сардинии, прямо или косвенно принадлежащих владельцу российского производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеславу Кантору. Об этом сообщила на днях крупнейшая газета острова L'Unione Sarda
2022-09-01T12:18
2022-09-01T12:18
новости
италия
санкции
предприниматели
сардиния
виллы
ес
анатолий шарий
двойные стандарты
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В апреле Великобритания и ЕС ввели персональные санкции против предпринимателя, который, по данным СМИ, имеет также британское и израильское гражданство.Газета сообщила, что арестованная недвижимость расположена на северо-восточном побережье Сардинии Коста-Смеральда.Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя арест недвижимости, обращает внимание на то, что продукцию "Акрон" продолжают покупать американские и европейские компании. В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что санкции Евросоюза не распространяются на производимые в России удобрения, так как они необходимы для обеспечения продовольственной безопасности стран, входящих в объединение.
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новости, италия, санкции, предприниматели, сардиния, виллы, ес, анатолий шарий, двойные стандарты
Новости, Италия, Санкции, предприниматели, Сардиния, виллы, ЕС, Анатолий Шарий, двойные стандарты

Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии

12:18 01.09.2022
 
Вячеслав Кантор
Вячеслав Кантор
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Итальянские власти заморозили 11 вилл на Сардинии, прямо или косвенно принадлежащих владельцу российского производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеславу Кантору. Об этом сообщила на днях крупнейшая газета острова L'Unione Sarda
В апреле Великобритания и ЕС ввели персональные санкции против предпринимателя, который, по данным СМИ, имеет также британское и израильское гражданство.
Газета сообщила, что арестованная недвижимость расположена на северо-восточном побережье Сардинии Коста-Смеральда.

Наложен административный арест на 11 объектов недвижимости в Порто-Ротондо, виллы и собственность, зарегистрированные непосредственно на Кантора или имеющие к нему отношение

L'Unione Sarda
Итальянская газетв
Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя арест недвижимости, обращает внимание на то, что продукцию "Акрон" продолжают покупать американские и европейские компании.
В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что санкции Евросоюза не распространяются на производимые в России удобрения, так как они необходимы для обеспечения продовольственной безопасности стран, входящих в объединение.

"То есть, заморожены дома руководителя компании, чью продукцию с удовольствием закупают европейские компании", - иронизирует блогер.

 
НовостиИталияСанкциипредпринимателиСардиниявиллыЕСАнатолий Шарийдвойные стандарты
 
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