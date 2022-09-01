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Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии

Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии - 01.09.2022 Украина.ру

Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии

Итальянские власти заморозили 11 вилл на Сардинии, прямо или косвенно принадлежащих владельцу российского производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеславу Кантору. Об этом сообщила на днях крупнейшая газета острова L'Unione Sarda

2022-09-01T12:18

2022-09-01T12:18

2022-09-01T12:18

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В апреле Великобритания и ЕС ввели персональные санкции против предпринимателя, который, по данным СМИ, имеет также британское и израильское гражданство.Газета сообщила, что арестованная недвижимость расположена на северо-восточном побережье Сардинии Коста-Смеральда.Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя арест недвижимости, обращает внимание на то, что продукцию "Акрон" продолжают покупать американские и европейские компании. В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что санкции Евросоюза не распространяются на производимые в России удобрения, так как они необходимы для обеспечения продовольственной безопасности стран, входящих в объединение.

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новости, италия, санкции, предприниматели, сардиния, виллы, ес, анатолий шарий, двойные стандарты