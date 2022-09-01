СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038316893.html
СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам - 01.09.2022 Украина.ру
СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
На вилле Владимира Зеленского, расположенной в итальянском городе Форте-деи-Марми, в августе отдыхала российская семья. Об этом сообщила 31 августа газета Il Tirreno
2022-09-01T10:08
2022-09-01T10:09
новости
италия
владимир зеленский
сми
слухи
двойные стандарты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_0:51:1043:638_1920x0_80_0_0_4efa1dfc64b86cce8afa5be278dc3a04.jpg
В статье, опубликованной в выходящем в Ливорно региональном итальянском издании, со ссылкой на местных жителей утверждается, что в принадлежащем украинскому лидеру особняке стоимостью в 4 миллиона евро, расположенном в городе Форте-дей-Марми, весь август отдыхала некая русскоязычная семья. Авторы публикации утверждают, что арендная плата составила 50 тысяч евро.Как сообщила в тот же день газета Corriere della Sera, публикации в Il Tirreno предшествовали полмесяца слухов о русской семье на вилле Зеленского, распространявшихся в Версилии.В опубликованных в итальянской печати статьях обращается внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. Журналисты задаются вопросом, не является ли отдых россиян на его итальянской вилле признаком двойных стандартов киевского режима.
https://ukraina.ru/20210729/1031956079.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_29:0:956:695_1920x0_80_0_0_289d19e90cb1730c5a07efcbb8fbd613.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, владимир зеленский, сми, слухи, двойные стандарты
Новости, Италия, Владимир Зеленский, СМИ, слухи, двойные стандарты

СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам

10:08 01.09.2022 (обновлено: 10:09 01.09.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На вилле Владимира Зеленского, расположенной в итальянском городе Форте-деи-Марми, в августе отдыхала российская семья. Об этом сообщила 31 августа газета Il Tirreno
В статье, опубликованной в выходящем в Ливорно региональном итальянском издании, со ссылкой на местных жителей утверждается, что в принадлежащем украинскому лидеру особняке стоимостью в 4 миллиона евро, расположенном в городе Форте-дей-Марми, весь август отдыхала некая русскоязычная семья. Авторы публикации утверждают, что арендная плата составила 50 тысяч евро.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля 2021, 14:10
Зеленского заподозрили в отдыхе на вилле в ИталииПрезидент Украины Владимир Зеленский 18-28 июля мог проводить время на своей вилле в городе Форте дей Марми на берегу Тирренского моря. На это обратил внимание пользователь Facebook Виктор Уколов 29 июля
Как сообщила в тот же день газета Corriere della Sera, публикации в Il Tirreno предшествовали полмесяца слухов о русской семье на вилле Зеленского, распространявшихся в Версилии.

Создаётся впечатление, что проживавшие на вилле Зеленского туристы на самом деле русского происхождения, но уже давно имеют вид на жительство и, гражданство Англии

Corriere della Sera
Итальянская газета
В опубликованных в итальянской печати статьях обращается внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. Журналисты задаются вопросом, не является ли отдых россиян на его итальянской вилле признаком двойных стандартов киевского режима.
 
НовостиИталияВладимир ЗеленскийСМИслухидвойные стандарты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
10:42Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?
10:40Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
10:33"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
10:17Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
10:08СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
10:05Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
09:58День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября
09:40Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
09:39ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
09:28Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
09:24Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
09:00Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
08:56Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
08:49"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
08:33Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
08:32Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией
08:30Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
08:22В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
08:22Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Лента новостейМолния