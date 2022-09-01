https://ukraina.ru/20220901/1038316893.html

СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам

СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам - 01.09.2022 Украина.ру

СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам

На вилле Владимира Зеленского, расположенной в итальянском городе Форте-деи-Марми, в августе отдыхала российская семья. Об этом сообщила 31 августа газета Il Tirreno

2022-09-01T10:08

2022-09-01T10:08

2022-09-01T10:09

новости

италия

владимир зеленский

сми

слухи

двойные стандарты

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В статье, опубликованной в выходящем в Ливорно региональном итальянском издании, со ссылкой на местных жителей утверждается, что в принадлежащем украинскому лидеру особняке стоимостью в 4 миллиона евро, расположенном в городе Форте-дей-Марми, весь август отдыхала некая русскоязычная семья. Авторы публикации утверждают, что арендная плата составила 50 тысяч евро.Как сообщила в тот же день газета Corriere della Sera, публикации в Il Tirreno предшествовали полмесяца слухов о русской семье на вилле Зеленского, распространявшихся в Версилии.В опубликованных в итальянской печати статьях обращается внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. Журналисты задаются вопросом, не является ли отдых россиян на его итальянской вилле признаком двойных стандартов киевского режима.

https://ukraina.ru/20210729/1031956079.html

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новости, италия, владимир зеленский, сми, слухи, двойные стандарты