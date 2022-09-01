СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
10:08 01.09.2022 (обновлено: 10:09 01.09.2022)
На вилле Владимира Зеленского, расположенной в итальянском городе Форте-деи-Марми, в августе отдыхала российская семья. Об этом сообщила 31 августа газета Il Tirreno
В статье, опубликованной в выходящем в Ливорно региональном итальянском издании, со ссылкой на местных жителей утверждается, что в принадлежащем украинскому лидеру особняке стоимостью в 4 миллиона евро, расположенном в городе Форте-дей-Марми, весь август отдыхала некая русскоязычная семья. Авторы публикации утверждают, что арендная плата составила 50 тысяч евро.
Как сообщила в тот же день газета Corriere della Sera, публикации в Il Tirreno предшествовали полмесяца слухов о русской семье на вилле Зеленского, распространявшихся в Версилии.
Создаётся впечатление, что проживавшие на вилле Зеленского туристы на самом деле русского происхождения, но уже давно имеют вид на жительство и, гражданство Англии
В опубликованных в итальянской печати статьях обращается внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. Журналисты задаются вопросом, не является ли отдых россиян на его итальянской вилле признаком двойных стандартов киевского режима.