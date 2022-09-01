https://ukraina.ru/20220901/1038316090.html

"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии

"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии - 01.09.2022 Украина.ру

"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии

В Милане был отменен благотворительный концерт украинского поэта и писателя Сергея Жадана, так как правила клуба, в котором он должен был выступать, не позволяют собирать деньги на военные нужды. Об этом он 1 сентября сообщил на своей странице в Facebook*

2022-09-01T10:33

2022-09-01T10:33

2022-09-01T10:33

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италия

поэт

концерт

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Жадан дает ряд концертов в Европе со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки". Часть пожертвованных денег он перечисляет на нужды ВСУ.Администратор клуба SlaughterClub объяснил ему, что клуб не может иметь ничего общего с "военными делами", иначе "они будут арестованы". Жадан возразил, что собирает деньги не на оружие, а всего лишь на автомобили для военных, но концерт все же был отменен.Поэт пришел в бешенство от того что администратор клуба, по его словам, "не может рисковать".Ранее на театральном фестивале "Мельпомена Таврии" Жадан представил постановку своей драмы "Хлебное перемирие" в исполнении труппы Винницкого академического украинского музыкально-драматического театра им. М. Садовского. Драма высмеивает жителей Донбасса, выставляя их безвольными фанатиками, потерянными, блеклыми, обезличенными, не имеющими ни своих мыслей, ни воли к жизни. "Подход" Жадана к совреемнному искусству не единичен. Популярные украинские деятели культуры вовсю эксплуатируют темы национального "сознания", разжигания ненавистиНаполненные ненавистью песни повез по тыловым госпиталям и штабам националистических батальонов Святослав Вакарчук, а Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню "Я солдат", в текст которой добавил обсценную лексику, призывы к убийствам, и прочее.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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новости, италия, поэт, концерт