"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии - 01.09.2022 Украина.ру
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"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии - 01.09.2022 Украина.ру
"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
В Милане был отменен благотворительный концерт украинского поэта и писателя Сергея Жадана, так как правила клуба, в котором он должен был выступать, не позволяют собирать деньги на военные нужды. Об этом он 1 сентября сообщил на своей странице в Facebook*
2022-09-01T10:33
2022-09-01T10:33
новости
италия
поэт
концерт
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Жадан дает ряд концертов в Европе со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки". Часть пожертвованных денег он перечисляет на нужды ВСУ.Администратор клуба SlaughterClub объяснил ему, что клуб не может иметь ничего общего с "военными делами", иначе "они будут арестованы". Жадан возразил, что собирает деньги не на оружие, а всего лишь на автомобили для военных, но концерт все же был отменен.Поэт пришел в бешенство от того что администратор клуба, по его словам, "не может рисковать".Ранее на театральном фестивале "Мельпомена Таврии" Жадан представил постановку своей драмы "Хлебное перемирие" в исполнении труппы Винницкого академического украинского музыкально-драматического театра им. М. Садовского. Драма высмеивает жителей Донбасса, выставляя их безвольными фанатиками, потерянными, блеклыми, обезличенными, не имеющими ни своих мыслей, ни воли к жизни. "Подход" Жадана к совреемнному искусству не единичен. Популярные украинские деятели культуры вовсю эксплуатируют темы национального "сознания", разжигания ненавистиНаполненные ненавистью песни повез по тыловым госпиталям и штабам националистических батальонов Святослав Вакарчук, а Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню "Я солдат", в текст которой добавил обсценную лексику, призывы к убийствам, и прочее.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, италия, поэт, концерт
Новости, Италия, поэт, концерт

"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии

10:33 01.09.2022
 
© Сергей Жадан/Фейсбук"Жадан и собаки"
Жадан и собаки
© Сергей Жадан/Фейсбук
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В Милане был отменен благотворительный концерт украинского поэта и писателя Сергея Жадана, так как правила клуба, в котором он должен был выступать, не позволяют собирать деньги на военные нужды. Об этом он 1 сентября сообщил на своей странице в Facebook*
Жадан дает ряд концертов в Европе со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки". Часть пожертвованных денег он перечисляет на нужды ВСУ.
Администратор клуба SlaughterClub объяснил ему, что клуб не может иметь ничего общего с "военными делами", иначе "они будут арестованы". Жадан возразил, что собирает деньги не на оружие, а всего лишь на автомобили для военных, но концерт все же был отменен.
Поэт пришел в бешенство от того что администратор клуба, по его словам, "не может рисковать".

Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты, и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников <...> являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности.

Ранее на театральном фестивале "Мельпомена Таврии" Жадан представил постановку своей драмы "Хлебное перемирие" в исполнении труппы Винницкого академического украинского музыкально-драматического театра им. М. Садовского. Драма высмеивает жителей Донбасса, выставляя их безвольными фанатиками, потерянными, блеклыми, обезличенными, не имеющими ни своих мыслей, ни воли к жизни.
"Подход" Жадана к совреемнному искусству не единичен. Популярные украинские деятели культуры вовсю эксплуатируют темы национального "сознания", разжигания ненависти
Наполненные ненавистью песни повез по тыловым госпиталям и штабам националистических батальонов Святослав Вакарчук, а Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню "Я солдат", в текст которой добавил обсценную лексику, призывы к убийствам, и прочее.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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