https://ukraina.ru/20220901/1038314267.html
Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
ВСУ обстреливают жилые районы Энергодара в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале администрации города
2022-09-01T08:33
2022-09-01T08:33
2022-09-01T08:33
энергодар
новости
всу
обстрелы
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Ранее сообщалось, что жители Энергодара хотят передать главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси обращение об обстреле города со стороны ВСУ.В Энергодаре находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. ВСУ регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, особенно участились атаки в связи с визитом МАГАТЭ.
https://ukraina.ru/20220831/1038297161.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, новости, всу, обстрелы
Энергодар, Новости, ВСУ, обстрелы
Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
ВСУ обстреливают жилые районы Энергодара в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале администрации города
"Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара.", - написали власти Энергодара.
Ранее сообщалось, что жители Энергодара хотят передать главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси обращение об обстреле города со стороны ВСУ.
В Энергодаре находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. ВСУ регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, особенно участились атаки в связи с визитом МАГАТЭ.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.