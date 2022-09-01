https://ukraina.ru/20220901/1038313034.html

"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран"

"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран" - 01.09.2022 Украина.ру

"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран"

На Восточный экономический форум (ВЭФ) приедут делегации из "недружественных стран", в том числе из Японии и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

2022-09-01T07:58

2022-09-01T07:58

2022-09-01T07:58

новости

южная корея

япония

недружественные страны

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По его мнению, для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических и сильных экономических связей.В рамках ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, туда приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html

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новости, южная корея, япония, недружественные страны