https://ukraina.ru/20220901/1038313034.html
"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран"
"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран" - 01.09.2022 Украина.ру
"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран"
На Восточный экономический форум (ВЭФ) приедут делегации из "недружественных стран", в том числе из Японии и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
2022-09-01T07:58
2022-09-01T07:58
2022-09-01T07:58
новости
южная корея
япония
недружественные страны
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По его мнению, для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических и сильных экономических связей.В рамках ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, туда приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, южная корея, япония, недружественные страны
Новости, Южная Корея, Япония, недружественные страны
"Гости будут": глава Минвостокразвития анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из "недружественных стран"
На Восточный экономический форум (ВЭФ) приедут делегации из "недружественных стран", в том числе из Японии и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
"Гости будут. <...> Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов", — сказал Чекунков.
По его мнению, для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических и сильных экономических связей.
В рамках ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, туда приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".