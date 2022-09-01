https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

Чем воюют на Украине. От советских БТРов до новейших "Бумерангов"

Чем воюют на Украине. От советских БТРов до новейших "Бумерангов" - 01.09.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. От советских БТРов до новейших "Бумерангов"

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T07:55

2022-09-01T07:55

2022-09-01T07:55

чем воюют на украине

эксклюзив

оружие

украина

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Основной "рабочей лошадкой" в ходе специальной военной операции стал БТР-82А. По сути, это проверенный, испытанный в различных локальных конфликтах БТР-80, только доведенный по вооружению, подвижности до современных требований в боевых условиях. "Восьмидесятка" находилась на вооружении в Советской армии с середины 1980-х годов. Более усовершенствованный и доведенный до ума наследниками идей советской школы БТР-82 принят на вооружение в ВС РФ в 2013 году.В чем его преимущества по сравнению с предшествующими бронетранспортерами разных поколений? Во-первых, большая часть основных узлов полностью модернизирована. Во-вторых, установлено вооружение, позволяющее вести бой во время движения. В-третьих, маневренность и проходимость возросли в разы. В ходовой части установлен двигатель КАМАЗ-740 мощностью в 300 лошадиных сил.Основная задача бронетранспортеров любых модификаций - своевременная доставка пехоты к месту ведения боя и эвакуация раненых. В случае прямого боестолкновения с противником, экипаж бронетранспортера ведет огонь. 30-миллиметровая автоматическая пушка, установленная на необитаемой башне, позволяет подавлять и уничтожать живую силу, легкобронированные цели на расстоянии до 4 километров. Боезапас составляет 330 выстрелов. Пушка в паре пулеметом КПВТ снабжены электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным прицелом наводчика ТКН-4ГА. Система 902В "Туча" на башне позволяет ставить дымовую завесу.БТР-82А оснащен двумя баками на 300 литров. Может совершать броски на дальние расстояния без дозаправки. Вспомогательная силовая установка обеспечивает движение башни. Бронетранспортер может преодолевать различные водные препятствия, водометный движитель расположен в корме. А фильтровентиляционная установка защищает экипаж от различных рисков и работает как обычный кондиционер.В ходе специальной военной операции БТР-82 не раз сталкивался со своим оппонентом-украинским БТР-4 "Буцефал". Его разрабатывать начали в 2002 году в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Украинские конструкторы попытались, к примеру, сделать альтернативу боковым люкам для высадки десанта. Люки расположены в кормовой части (сзади). Там же размещены рабочие места для наводчика и семерых десантников. Моторное отделение находится ближе к центру бронетранспортера. Пушка ЗТМ-1 разработана в Каменец-Подольске, аналогична по устройству и ТТХ с российской. Направляющие железные контуры на орудии являются удерживающей, чтобы снизить сильную отдачу при выстреле. Однако, по мнению многих специалистов, эта система негативно сказывается на кучности стрельбы. На "Буцефале" также установлен ПТРК "Барьер", который наводится по лазерному лучу и способен пробивать бронь за динамичной защитой. (800 мм). Российский ПТРК "Корнет" на БТР-82 способен пробить броню более 1100 мм.Оба бронетранспортера, хотя усовершенствованы и модернизированы по современным требованиям, являются плоть от плоти закономерным итогом развития именно советской школы тяжелой бронетехники. Они обеспечивают своевременную доставку пехоты к месту боевых действий, поддерживают огнем и помогают эвакуировать раненых. Основное орудие у машин практически идентично. Украинский БТР объективно уступает российскому в мобильности из-за перегрузки ходовой части, хотя по части вооружения и бронирования имеет некоторое преимущество. Хотя машина имеет возможность установки дополнительных модулей брони, в условиях маневренного или городского боя это обстоятельство не дает особых преимуществ в связи с высокой плотностью насыщения пехоты ПТРК. Также российская армия активно применяет высокоточное оружие и тяжелую технику, которая без особого труда выводит из строя бронетранспортеры с экранами или без. Как показали бои в городской агломерации (Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк) немалый процент боевых машин ВСУ потерян по причине выхода из строя ходовой части.Грамотное и продуманное применение современных бронетранспортеров в ходе боевых действий на Украине позволяют успешно решать ряд задач, особенно в условиях боя в городе. Именно подвижные, маневренные бэтээры часто становятся основой обороны и даже выводят из строя своих "собратьев". Есть немало свидетельств, подкрепленных видеокадрами, где БТР-82 выводит из строя БТР-4. При почти равных ТТХ указанных машин, боевая выучка российского экипажа оказалась выше.Безусловно, боевые действия на юге-востоке Украины лишний раз доказали правильность принятия на вооружение БТР-82А, которым стали заменять ветеранов многих локальных конфликтов-БТР-80, находящихся на вооружении почти четыре десятка лет. Это касается и усовершенствованных боевых машин пехоты, например-БМП-3. Непролазная грязь, распутица, снежная целина, сложный рельеф местности с оврагами, реками и водохранилищами, даже города-мелкие и густонаселенные. Все это-стихия для современных российских бронированных машин. Немаловажное, если не решающее значение имеет тот факт, что специальная военная операция, как и любые другие локальные войны, Сирия, например, непременно вскроют недостатки тех образцов, которые по-прежнему находятся в эксплуатации наших войск. Тем более у противника большое количество РПГ и противотанковых переносных комплексов, в том числе западного производства.Среди новой колесной боевой техники в спецоперации представлен универсальный бронеавтомобиль "Тайфун-К" и броневик "Тайфун-ВДВ". На полигонах прошли испытания новейшие БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25". Эти новинки показали даже на Параде Победы в Москве вместе с танком Т-14 "Армата". И на завершившемся форуме "Армия-2022". Когда эти колесные и гусеничные боевые машины поступят в войска и будут ли задействованы в спецоперации на Украине-вопрос остается открытым. Тем не менее, специалисты и эксперты сумели оценить новые образцы боевой техники.БТР "Бумеранг", по свидетельству разработчиков и испытателей, отлично подойдет для рейдов и участия в различных военных операциях: на флангах, в разведке, боевых дозорах, на боевом дежурстве. Один из главных моментов - доставка БТР к месту ведения боевых действий. Если современные танки, как правило, разрушают асфальтовое покрытие дорог и магистралей, их доставляют на тягачах-транспортерах. На эту операцию уходит много времени, то "Бумеранг" способен вступить в бой с марша. Двигатель мощностью 750 лошадиных сил позволяет бронетранспортеру развивать скорость по шоссе -100 километров в час, 50 километров в час по пересеченной местности. Расположение моторного отделения в передней части машины позволяет производить посадку и высадку десанта с кормы.Также весьма высока степень защиты. При создании "Бумеранга" использовали многослойное бронирование с содержанием керамики, что гораздо надежнее традиционных броневых сталей. Следует отметить, что машина оснащена современными системами связи и передачи данных. Командир экипажа в режиме реального времени может отслеживать движение подразделений на поле боя.БМП "Курганец-25", как более тяжелая платформа "Армата" -хорошая и эффективная база для создания ряда специальной техники, необходимой войскам в первую очередь. Также, как и другие новинки, эта боевая машина пехоты является своего рода технологическим прорывом, учитывая современные реалии. БМП с новым комплектом защиты способна вести бой, где применяются различные средства поражения. Главная задача БМП "Курганец" - максимальный уровень сохранения жизни личного состава. Из вооружения боевой машины-дистанционно управляемая башня "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Дополнительное вооружение-спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 м.м. и блок из двух противотанковых управляемых ракет "Корнет-ЭМ". Положенный в основу модульный принцип позволит упростить и ускорить процесс ремонта, модернизации и серийного производства машины.Известно, что разработка "Бумеранга" началась осенью 2010 года," Курганца" - в середине нулевых. Цикл разработки и внедрения для техники прошлых поколений составляет примерно 10-12 лет. Это означает что "Бумеранг" и "Курганец", по мнению многих авторитетных специалистов, вероятнее всего, примут участие в одном из завершающих этапов специальной военной операции. На каких направлениях и участках фронта-сказать трудно. Однако, нет сомнения, что новые образцы БТР и БМП будут задействованы на ключевых направлениях, где союзные войска ведут наступательные действия. Их надежная защита, эффективное вооружение, "электронные мозги", высокая маневренность позволяют выполнять сложные, специфические огневые задачи, учитывая особую тактику, применяемую российской армией. Если раньше подобные задачи выполнялись танковыми группами, сейчас они вполне по силам "Бумерангу" и "Курганцу".Более того, почти никто не сомневается в том, что на отдельных участках фронта новые боевые машины уже применялись. Просто, особо не афишировались, в отличие от "хваленных" и широко разрекламированных САУ и РСЗО иностранного производства. В конце концов, только реальный бой покажет, насколько современные образцы колесной и гусеничной боевой техники стали достойными продолжателями лучших традиций старой, проверенной, испытанной в боях советской школы.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, оружие, украина