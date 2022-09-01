Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия Зеленского - 01.09.2022 Украина.ру
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Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия Зеленского
Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия Зеленского - 01.09.2022 Украина.ру
Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия Зеленского
США ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Об этом 31 августа сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает YouTube-канал Judging Freedom
2022-09-01T07:12
2022-09-01T07:12
сша
россия
владимир зеленский
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"Россия правильно считает, что США стоят за всем. &lt;…&gt; На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заверил он.По мнению полковника, Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Штаты не позволят им этого сделать.Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.
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сша, россия, владимир зеленский
США, Россия, Владимир Зеленский

Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия Зеленского

07:12 01.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Об этом 31 августа сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает YouTube-канал Judging Freedom
"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заверил он.
По мнению полковника, Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Штаты не позволят им этого сделать.
Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.
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