Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск - 01.09.2022 Украина.ру
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Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск
Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск - 01.09.2022 Украина.ру
Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск
Наиболее выигрышная тактика сейчас для союзных войск – тактика обхватов и прорывов, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T05:30
2022-09-01T05:30
новости
вс рф
спецоперация
геннадий алехин
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По его словам, в данный момент ведется медленная, но необходимая тактика огневого вала, в результате чего ВС РФ занимают позиции.Также он отметил, что, готовясь к контрнаступлению на юге, ВСУ отправили к Херсонской области силы из-под Харькова и из Донбасса. "Оголили тылы", прокомментировал он.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037956041.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вс рф, спецоперация, геннадий алехин
Новости, ВС РФ, Спецоперация, Геннадий Алехин

Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск

05:30 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Наиболее выигрышная тактика сейчас для союзных войск – тактика обхватов и прорывов, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в данный момент ведется медленная, но необходимая тактика огневого вала, в результате чего ВС РФ занимают позиции.
Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.
Также он отметил, что, готовясь к контрнаступлению на юге, ВСУ отправили к Херсонской области силы из-под Харькова и из Донбасса.
"Оголили тылы", прокомментировал он.
Полный текст интервью читайте здесь.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 07:30
Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-АртёмовскНа указанном направлении решаются оперативно-тактические задачи, украинские войска оттесняются к Северску и от Горловки, но полную ситуацию может знать только командир на месте, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиВС РФСпецоперацияГеннадий Алехин
 
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