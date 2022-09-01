Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск
Наиболее выигрышная тактика сейчас для союзных войск – тактика обхватов и прорывов, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в данный момент ведется медленная, но необходимая тактика огневого вала, в результате чего ВС РФ занимают позиции.
Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.
Также он отметил, что, готовясь к контрнаступлению на юге, ВСУ отправили к Херсонской области силы из-под Харькова и из Донбасса.
"Оголили тылы", прокомментировал он.
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23 августа, 07:30Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-АртёмовскНа указанном направлении решаются оперативно-тактические задачи, украинские войска оттесняются к Северску и от Горловки, но полную ситуацию может знать только командир на месте, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру