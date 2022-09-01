https://ukraina.ru/20220901/1038293486.html

Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск

Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск - 01.09.2022 Украина.ру

Алехин объяснил, какая тактика сейчас наиболее выгодна для союзных войск

Наиболее выигрышная тактика сейчас для союзных войск – тактика обхватов и прорывов, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T05:30

2022-09-01T05:30

2022-09-01T05:30

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вс рф

спецоперация

геннадий алехин

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По его словам, в данный момент ведется медленная, но необходимая тактика огневого вала, в результате чего ВС РФ занимают позиции.Также он отметил, что, готовясь к контрнаступлению на юге, ВСУ отправили к Херсонской области силы из-под Харькова и из Донбасса. "Оголили тылы", прокомментировал он.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037956041.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, спецоперация, геннадий алехин