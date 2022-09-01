Военный эксперт рассказал, чем окончилось украинское контрнаступление на юге
Задачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки.
По его мнению, причина провала наступления ВСУ – попытка атаковать на отдельных участках фронта.
Так, привел он пример, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной.
Союзные силы благополучно отбили атаку, во многом, благодаря минометным установкам 2С9 "Нона-С" и ударным вертолетам Ка-52.
Он подтвердил, что на некоторых участках украинские военные продвинулись на 5-6 километров, но, по его мнению, это не означает ничего существенного.
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30 августа, 04:00"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступлениеПопытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру