https://ukraina.ru/20220901/1038291752.html

Военный эксперт рассказал, чем окончилось украинское контрнаступление на юге

Военный эксперт рассказал, чем окончилось украинское контрнаступление на юге - 01.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем окончилось украинское контрнаступление на юге

Задачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2022-09-01T04:45

2022-09-01T04:45

2022-09-01T04:45

новости

контрнаступление

юг украины

эксперт

украина

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По его мнению, причина провала наступления ВСУ – попытка атаковать на отдельных участках фронта.Так, привел он пример, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной.Союзные силы благополучно отбили атаку, во многом, благодаря минометным установкам 2С9 "Нона-С" и ударным вертолетам Ка-52.Он подтвердил, что на некоторых участках украинские военные продвинулись на 5-6 километров, но, по его мнению, это не означает ничего существенного.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038201606.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, юг украины, эксперт, украина