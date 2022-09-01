https://ukraina.ru/20220901/1038286845.html

"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-01T07:45

2022-09-01T07:45

2022-09-01T07:45

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами, но если бы она была существенной, то войска РФ действовали бы по-другому.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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