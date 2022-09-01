"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС
Никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-01T07:45
2022-09-01T07:45
запорожская аэс
новости
россия
украина
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами, но если бы она была существенной, то войска РФ действовали бы по-другому.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html
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запорожская аэс, новости, россия, украина
Запорожская АЭС, Новости, Россия, Украина

"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

07:45 01.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
Никакой критической ситуации там нет. Я слышал много украинских фейков, что если станция взорвется, то радиационная волна накроет весь Северный Кавказ. А если завтра ветер подует в другую сторону? Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами, но если бы она была существенной, то войска РФ действовали бы по-другому.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:00
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