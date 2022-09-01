https://ukraina.ru/20220901/1038286845.html
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС
Никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-01T07:45
2022-09-01T07:45
2022-09-01T07:45
запорожская аэс
новости
россия
украина
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами, но если бы она была существенной, то войска РФ действовали бы по-другому.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, россия, украина
"Дешевая пропаганда Украины": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС
Никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру