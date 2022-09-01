"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея - 01.09.2022 Украина.ру
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"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея
"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея - 01.09.2022 Украина.ру
"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея
России нужно ответить на обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС адекватно, а не бить по Хмельницкой АЭС, поэтому после приезда инспекции МАГАТЭ РФ найдет способ как прекратить обстрелы противника по станции, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-01T04:15
2022-09-01T04:15
запорожская аэс
магатэ
новости
россия
украина
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Ранее политолог Сергей Марков заявил, что чтобы прекратить обстрелы ЗАЭС, Россия должна ударить в ответ по Хмельницкой атомной станции. По его словам, "сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились".Он рассказал, что некоторые эксперты еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши, но это "слишком громогласные заявления".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038261247.html
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запорожская аэс, магатэ, новости, россия, украина
Запорожская АЭС, магатэ, Новости, Россия, Украина

"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея

04:15 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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России нужно ответить на обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС адекватно, а не бить по Хмельницкой АЭС, поэтому после приезда инспекции МАГАТЭ РФ найдет способ как прекратить обстрелы противника по станции, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что чтобы прекратить обстрелы ЗАЭС, Россия должна ударить в ответ по Хмельницкой атомной станции. По его словам, "сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились".

Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии (МАГАТЭ – ред.) наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что некоторые эксперты еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши, но это "слишком громогласные заявления".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:09
Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС
 
Запорожская АЭСмагатэНовостиРоссияУкраина
 
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