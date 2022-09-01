https://ukraina.ru/20220901/1038285901.html

"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея

"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея - 01.09.2022 Украина.ру

"Шапкозакидательство": военный эксперт объяснил, почему удар по Хмельницкой АЭС - плохая идея

России нужно ответить на обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС адекватно, а не бить по Хмельницкой АЭС, поэтому после приезда инспекции МАГАТЭ РФ найдет способ как прекратить обстрелы противника по станции, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-01T04:15

2022-09-01T04:15

2022-09-01T04:15

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Ранее политолог Сергей Марков заявил, что чтобы прекратить обстрелы ЗАЭС, Россия должна ударить в ответ по Хмельницкой атомной станции. По его словам, "сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились".Он рассказал, что некоторые эксперты еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши, но это "слишком громогласные заявления".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038261247.html

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