https://ukraina.ru/20260415/direktor-google-priznal-davlenie-na-rossiyskie-kanaly-po-trebovaniyu-vashingtona-1077903243.html
Директор Google признал давление на российские каналы по требованию Вашингтона
Управляющий директор по кибербезопасности Google Скотт Карпентер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что политика ограничений в отношении российских YouTube-каналов формировалась под влиянием властей США
2026-04-15T08:55
новости
сша
россия
киев
дональд трамп
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da3bcca53b53ed19dfc6117e691da6ae.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f16dcf60d10f93f49eb3ab05cea16f06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
По словам Карпентера, с которым говорили якобы от имени высокопоставленного украинского чиновника, первоначально администрация президента США Дональда Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер против российских каналов.
Он подчеркнул, что Google не планирует добровольно уходить с российского рынка и рассматривает YouTube как важный канал коммуникации.
При этом видеохостинг используется как инструмент влияния, в том числе для продвижения проукраинского контента через рекламные механизмы и деятельности активных оппозиционных сообществ в России. Карпентер заявил, что Google и далее будет делать все возможное для оказания поддержки Киеву.
Он также признал, что регулярно игнорирует запросы властей России на удаление контента.