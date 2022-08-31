https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html
Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай
Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай - 31.08.2022 Украина.ру
Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай
Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:42
2022-08-31T14:38
эксклюзив
тайвань
украина
россия
китай
сво
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В воскресенье, 28 августа, в китайской версии сайта «Радио Франс Энтернасьональ» появилась небольшая статья под заголовком «Украинские парламентарии, создавшие группу дружбы с Тайванем, заставили Китай от ярости топать ногами».Под «группой дружбы с Тайванем» имеется в виду заявленная Киевом в середине августа «межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем». В группу вошли 10 депутатов от партии «Слуга народа», 3 от «Голоса» и 2 от партии »Европейская солидарность».Группу возглавил руководитель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.В статье приводятся слова депутата от «Слуги народа» Инны Совсун, считающей, что «маленькие Украина и Тайвань ведут борьбу с колониализмом» и «Китай опасается, что методы, которыми Украина ведёт борьбу против РФ, могут послужить образцом и для Тайваня».Парламентарии, выступающие за дружбу с Тайванем, убеждены: несмотря на давление со стороны Пекина и вероятность дипломатических трений, Китаю, не пожелавшему ранее выстраивать отношения с Киевом, не удастся воспрепятствовать работе инициативной группы.В то же время в интервью тайваньским СМИ Александр Мережко отметил, что Зеленскому не было известно о создании группы, но украинские интернет-сайты пестрят сообщениями о «помощи Тайваня в войне с Россией» и об «изучении Тайванем украинского боевого опыта».Также пафосно заявляется, что «судьба Тайваня решается на Украине».Впрочем, делается это с некоторой осторожностью: то ли в украинской верхушке есть политики, понимающие пагубность подобных действий для сохранения отношений с Пекином, то ли это часть информационной игры, также направленной на Пекин.Поэтому, вполне вероятно, активность киевских политиков по налаживанию связей с Тайванем в Китае расценивается как попытка шантажа. По крайней мере, до сих пор реакция Пекина была довольно сдержанной: пока украинская сторона не будет вмешиваться в вопросы, затрагивающие интересы Китая, КНР будет придерживаться принципа нейтралитета и в российско-украинском вопросе.Видимо, поэтому в китайских СМИ не сообщалось о попытках посла КНР в Киеве встретиться и обсудить проблему с Александром Мережко.Впрочем, остаётся открытым вопрос: стоит ли в нынешней ситуации полагаться на сообщения западных, украинских и тайваньских сайтов. Но вряд ли случайно то, что вслед за американскими и европейскими политиками на Тайвань засобирались представители киевского режима.Можно полагать, в Китае не сомневаются, что данные действия Киева были спланированы в Вашингтоне, а их цель — навязывание «украинского сценария» Китаю для решения тайваньской проблемы.Информационная возня, развязываемая Киевом и Тайбэем, набирает обороты, и уже можно предположить, что Китаю всё труднее будет сохранять нейтралитет по отношению к киевскому режиму.Тем более что за шумовой завесой информационной войны подчас трудно рассмотреть всю мощь западной пропагандисткой машины, работающей на искажение событий.Полномерная информационная война ведётся не только против России, но и в китайскоязычном медийном пространстве. Там можно проследить огромное количество вбросов, направленных на дискредитацию российской и китайской позиций практически по всем вопросам международной и внутренней политики.С началом СВО западные и украинские пропагандисты пытались завладеть общественным мнением граждан КНР и настроить их если не на враждебную по отношению к России волну, то хотя бы сделать из них убеждённых пацифистов.Правда, здесь необходимо небольшое пояснение. До 24 февраля далеко не все граждане КНР и китайцы, проживающие за пределами исторической родины, знали, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот.В Китае об Украине писали мало. Причины китайского безмолвия нужно искать в особенности китайской внешней политики: КНР не вмешивается и не осуждает государства, которые не посягают на суверенитет и китайскую государственность.Китайским политикам, дипломатам и работникам СМИ приходилось маневрировать в информационном потоке, пытаться выстраивать хорошие отношения с украинскими политиками, замалчивать их преступления и идеологические нестыковки с китайским политическим строем.После объявления СВО реальное стратегическое партнёрство между Китаем и Украиной сошло на нет. Китайские СМИ и независимые журналисты начали вводить в политический оборот понятия «украинский нацизм», «декоммунизация».Большинство простых китайцев узнали о сущности украинского нацизма и причинах СВО.Теперь же, не переставая работать на Китай, украинские СМИ начали разрабатывать тайваньскую тематику.
https://ukraina.ru/20220830/1038253646.html
https://ukraina.ru/20220823/1037986039.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, тайвань, украина, россия, китай, сво
В воскресенье, 28 августа, в китайской версии сайта «Радио Франс Энтернасьональ» появилась небольшая статья под заголовком «Украинские парламентарии, создавшие группу дружбы с Тайванем, заставили Китай от ярости топать ногами».
Под «группой дружбы с Тайванем» имеется в виду заявленная Киевом в середине августа «межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем». В группу вошли 10 депутатов от партии «Слуга народа», 3 от «Голоса» и 2 от партии »Европейская солидарность».
Группу возглавил руководитель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
В статье приводятся слова депутата от «Слуги народа» Инны Совсун, считающей, что «маленькие Украина и Тайвань ведут борьбу с колониализмом» и «Китай опасается, что методы, которыми Украина ведёт борьбу против РФ, могут послужить образцом и для Тайваня».
Парламентарии, выступающие за дружбу с Тайванем, убеждены: несмотря на давление со стороны Пекина и вероятность дипломатических трений, Китаю, не пожелавшему ранее выстраивать отношения с Киевом, не удастся воспрепятствовать работе инициативной группы.
В то же время в интервью тайваньским СМИ Александр Мережко отметил, что Зеленскому не было известно о создании группы, но украинские интернет-сайты пестрят сообщениями о «помощи Тайваня в войне с Россией» и об «изучении Тайванем украинского боевого опыта».
Также пафосно заявляется, что «судьба Тайваня решается на Украине».
Впрочем, делается это с некоторой осторожностью: то ли в украинской верхушке есть политики, понимающие пагубность подобных действий для сохранения отношений с Пекином, то ли это часть информационной игры, также направленной на Пекин.
Поэтому, вполне вероятно, активность киевских политиков по налаживанию связей с Тайванем в Китае расценивается как попытка шантажа. По крайней мере, до сих пор реакция Пекина была довольно сдержанной: пока украинская сторона не будет вмешиваться в вопросы, затрагивающие интересы Китая, КНР будет придерживаться принципа нейтралитета и в российско-украинском вопросе.
Видимо, поэтому в китайских СМИ не сообщалось о попытках посла КНР в Киеве встретиться и обсудить проблему с Александром Мережко.
Впрочем, остаётся открытым вопрос: стоит ли в нынешней ситуации полагаться на сообщения западных, украинских и тайваньских сайтов. Но вряд ли случайно то, что вслед за американскими и европейскими политиками на Тайвань засобирались представители киевского режима.
Можно полагать, в Китае не сомневаются, что данные действия Киева были спланированы в Вашингтоне, а их цель — навязывание «украинского сценария» Китаю для решения тайваньской проблемы.
Информационная возня, развязываемая Киевом и Тайбэем, набирает обороты, и уже можно предположить, что Китаю всё труднее будет сохранять нейтралитет по отношению к киевскому режиму.
Тем более что за шумовой завесой информационной войны подчас трудно рассмотреть всю мощь западной пропагандисткой машины, работающей на искажение событий.
Полномерная информационная война ведётся не только против России, но и в китайскоязычном медийном пространстве. Там можно проследить огромное количество вбросов, направленных на дискредитацию российской и китайской позиций практически по всем вопросам международной и внутренней политики.
С началом СВО западные и украинские пропагандисты пытались завладеть общественным мнением граждан КНР и настроить их если не на враждебную по отношению к России волну, то хотя бы сделать из них убеждённых пацифистов.
Правда, здесь необходимо небольшое пояснение. До 24 февраля далеко не все граждане КНР и китайцы, проживающие за пределами исторической родины, знали, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот.
В Китае об Украине писали мало. Причины китайского безмолвия нужно искать в особенности китайской внешней политики: КНР не вмешивается и не осуждает государства, которые не посягают на суверенитет и китайскую государственность.
Китайским политикам, дипломатам и работникам СМИ приходилось маневрировать в информационном потоке, пытаться выстраивать хорошие отношения с украинскими политиками, замалчивать их преступления и идеологические нестыковки с китайским политическим строем.
После объявления СВО реальное стратегическое партнёрство между Китаем и Украиной сошло на нет. Китайские СМИ и независимые журналисты начали вводить в политический оборот понятия «украинский нацизм», «декоммунизация».
Большинство простых китайцев узнали о сущности украинского нацизма и причинах СВО.
Теперь же, не переставая работать на Китай, украинские СМИ начали разрабатывать тайваньскую тематику.