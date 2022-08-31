https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html

Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай

Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай - 31.08.2022 Украина.ру

Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T13:42

2022-08-31T13:42

2022-08-31T14:38

эксклюзив

тайвань

украина

россия

китай

сво

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В воскресенье, 28 августа, в китайской версии сайта «Радио Франс Энтернасьональ» появилась небольшая статья под заголовком «Украинские парламентарии, создавшие группу дружбы с Тайванем, заставили Китай от ярости топать ногами».Под «группой дружбы с Тайванем» имеется в виду заявленная Киевом в середине августа «межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем». В группу вошли 10 депутатов от партии «Слуга народа», 3 от «Голоса» и 2 от партии »Европейская солидарность».Группу возглавил руководитель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.В статье приводятся слова депутата от «Слуги народа» Инны Совсун, считающей, что «маленькие Украина и Тайвань ведут борьбу с колониализмом» и «Китай опасается, что методы, которыми Украина ведёт борьбу против РФ, могут послужить образцом и для Тайваня».Парламентарии, выступающие за дружбу с Тайванем, убеждены: несмотря на давление со стороны Пекина и вероятность дипломатических трений, Китаю, не пожелавшему ранее выстраивать отношения с Киевом, не удастся воспрепятствовать работе инициативной группы.В то же время в интервью тайваньским СМИ Александр Мережко отметил, что Зеленскому не было известно о создании группы, но украинские интернет-сайты пестрят сообщениями о «помощи Тайваня в войне с Россией» и об «изучении Тайванем украинского боевого опыта».Также пафосно заявляется, что «судьба Тайваня решается на Украине».Впрочем, делается это с некоторой осторожностью: то ли в украинской верхушке есть политики, понимающие пагубность подобных действий для сохранения отношений с Пекином, то ли это часть информационной игры, также направленной на Пекин.Поэтому, вполне вероятно, активность киевских политиков по налаживанию связей с Тайванем в Китае расценивается как попытка шантажа. По крайней мере, до сих пор реакция Пекина была довольно сдержанной: пока украинская сторона не будет вмешиваться в вопросы, затрагивающие интересы Китая, КНР будет придерживаться принципа нейтралитета и в российско-украинском вопросе.Видимо, поэтому в китайских СМИ не сообщалось о попытках посла КНР в Киеве встретиться и обсудить проблему с Александром Мережко.Впрочем, остаётся открытым вопрос: стоит ли в нынешней ситуации полагаться на сообщения западных, украинских и тайваньских сайтов. Но вряд ли случайно то, что вслед за американскими и европейскими политиками на Тайвань засобирались представители киевского режима.Можно полагать, в Китае не сомневаются, что данные действия Киева были спланированы в Вашингтоне, а их цель — навязывание «украинского сценария» Китаю для решения тайваньской проблемы.Информационная возня, развязываемая Киевом и Тайбэем, набирает обороты, и уже можно предположить, что Китаю всё труднее будет сохранять нейтралитет по отношению к киевскому режиму.Тем более что за шумовой завесой информационной войны подчас трудно рассмотреть всю мощь западной пропагандисткой машины, работающей на искажение событий.Полномерная информационная война ведётся не только против России, но и в китайскоязычном медийном пространстве. Там можно проследить огромное количество вбросов, направленных на дискредитацию российской и китайской позиций практически по всем вопросам международной и внутренней политики.С началом СВО западные и украинские пропагандисты пытались завладеть общественным мнением граждан КНР и настроить их если не на враждебную по отношению к России волну, то хотя бы сделать из них убеждённых пацифистов.Правда, здесь необходимо небольшое пояснение. До 24 февраля далеко не все граждане КНР и китайцы, проживающие за пределами исторической родины, знали, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот.В Китае об Украине писали мало. Причины китайского безмолвия нужно искать в особенности китайской внешней политики: КНР не вмешивается и не осуждает государства, которые не посягают на суверенитет и китайскую государственность.Китайским политикам, дипломатам и работникам СМИ приходилось маневрировать в информационном потоке, пытаться выстраивать хорошие отношения с украинскими политиками, замалчивать их преступления и идеологические нестыковки с китайским политическим строем.После объявления СВО реальное стратегическое партнёрство между Китаем и Украиной сошло на нет. Китайские СМИ и независимые журналисты начали вводить в политический оборот понятия «украинский нацизм», «декоммунизация».Большинство простых китайцев узнали о сущности украинского нацизма и причинах СВО.Теперь же, не переставая работать на Китай, украинские СМИ начали разрабатывать тайваньскую тематику.

https://ukraina.ru/20220830/1038253646.html

https://ukraina.ru/20220823/1037986039.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, тайвань, украина, россия, китай, сво