https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html

Как Украина готовится "освобождать" Крым

Как Украина готовится "освобождать" Крым - 31.08.2022 Украина.ру

Как Украина готовится "освобождать" Крым

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T13:38

2022-08-31T13:38

2022-08-31T14:24

эксклюзив

владимир зеленский

украина

россия

крым

сво

всу

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На фоне не слишком успешного наступления на Херсон (военкоры подтверждают большие потери ВСУ, хотя кризис ещё не преодолён), в Киеве активно заговорили о грядущем «освобождении» Крыма. Речь идёт о медийной кампании, однако старт дан на самом высоком уровне — в ней принял участие даже президент Зеленский.В своём традиционном обращении 30 августа Зеленский сказал, что «на всей временно оккупированной территории Украины от Крыма до Харьковщины у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места».Ещё до этого обратил внимание на Крым советник главы ОП Михаил Подоляк: «Понятно, что для Украины жизнь граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия».Из других материалов привлекает внимание интервью военного эксперта Олега Жданова изданию «Главред» — до начала СВО он производил впечатление умеренно вменяемого патриота, правда, подобно многим военным экспертам, склонного говорить то, что от него хотят услышать. Тут именно такой случай, тем более что журналист буквально принуждал его дать нужные ответы, хотя видно было, что человек не видит смысла говорить о наступлении на Крым, пока не решены более актуальные задачи.По мнению Жданова, существует два сценария:«Первый вариант будет предусматривать стягивание сухопутных войск в Крым и укрепление обороны на захваченном полуострове.Второй вариант — войска России тихо выходят из Крыма, а ВСУ заводят туда свои подразделения». Последний вариант возможен в том случае, «если в российской политике поменяется правящий клан. Тогда Москва может пойти на жест "доброй воли" и уступить Крым политическим путем без применения силовых сценариев».Фантазии эксперта на этом, естественно, не останавливаются — дальше он говорит о том, что «ВСУ придётся создавать буферную зону на территории России». Впрочем, журналист просто-таки вымогал у него ответ на вопрос о том, когда боевые действия будут перенесены на территорию России.О чём говорит внезапное переключение киевской пропаганды на Крым?Во-первых, Украина обычно планирует операции «разведывательно-ударно-пропагандисткого контура». Таким образом, нынешняя пропагандистская кампания связана с недавними диверсиями в Крыму и, очевидно, с диверсиями запланированными.Цели всё те же: с одной стороны, посеять панику в Крыму (о срыве курортного сезона речь уже не идёт) и на освобождённых территориях; с другой стороны, поддержать патриотический накал в украинском обществе — фактор Крыма с 2014 года играл более или менее важную роль в поддержании антироссийских настроений на Украине.Во-вторых, необходимо отвлечь внимание от контрнаступления на Херсон, где дела настолько не фонтан, что пришлось запретить работу военкоров (хотя их-то на Украине и так немного). В политтехнологиях этот приём называется «перескочить через этап» — это когда кандидат ближе к концу кампании начинает делать заявления, как будто он уже занял соответствующую должность и само избрание представляется формальностью.В-третьих, по мнению многих экспертов, само наступление на южном направлении было изначально задумано и разрекламировано для того, чтобы скрыть подлинные цели Киева. В ближайшее время следует ожидать начала наступления в Харьковской области, куда направляются новые резервы, в частности польские танки, массово использованные перед этим в Херсонской области.

https://ukraina.ru/20220830/1038213393.html

https://ukraina.ru/20220826/1038112320.html

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, россия, крым, сво, всу