Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных - 31.08.2022 Украина.ру
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Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных - 31.08.2022 Украина.ру
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
Украинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-31T13:04
2022-08-31T13:04
новости
наступление
контрнаступление
всу
потери
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ВСУ безуспешно пытались атаковать населенные пункты Терновые Поды (Николаевская область), Архангельское и Ольгино (Запорожская область). В районе села Сухой Ставок (Херсонская область) российские войска разгромили батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. За двое суток украинские войска потеряли 63 танка, четыре боевых самолета, три вертолета Ми-8, 59 БМП, 48 бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты более 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Ранее украинские СМИ рассказывали о наступлении украинских войск по всем направлениям. Об этом сообщали киевские чиновники в соцсетях, однако потом посты удаляли.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, наступление, контрнаступление, всу, потери
Новости, наступление, контрнаступление, ВСУ, потери

Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных

13:04 31.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России
ВСУ безуспешно пытались атаковать населенные пункты Терновые Поды (Николаевская область), Архангельское и Ольгино (Запорожская область). В районе села Сухой Ставок (Херсонская область) российские войска разгромили батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
За двое суток украинские войска потеряли 63 танка, четыре боевых самолета, три вертолета Ми-8, 59 БМП, 48 бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты более 1,7 тыс. украинских военнослужащих.
Ранее украинские СМИ рассказывали о наступлении украинских войск по всем направлениям. Об этом сообщали киевские чиновники в соцсетях, однако потом посты удаляли.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:45
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской областиВ соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют
 
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