https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html

Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных

Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных - 31.08.2022 Украина.ру

Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных

Украинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России

2022-08-31T13:04

2022-08-31T13:04

2022-08-31T13:04

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ВСУ безуспешно пытались атаковать населенные пункты Терновые Поды (Николаевская область), Архангельское и Ольгино (Запорожская область). В районе села Сухой Ставок (Херсонская область) российские войска разгромили батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. За двое суток украинские войска потеряли 63 танка, четыре боевых самолета, три вертолета Ми-8, 59 БМП, 48 бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты более 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Ранее украинские СМИ рассказывали о наступлении украинских войск по всем направлениям. Об этом сообщали киевские чиновники в соцсетях, однако потом посты удаляли.

https://ukraina.ru/20220829/1038221134.html

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новости, наступление, контрнаступление, всу, потери