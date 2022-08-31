https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных - 31.08.2022 Украина.ру
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
Украинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-31T13:04
2022-08-31T13:04
2022-08-31T13:04
новости
наступление
контрнаступление
всу
потери
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ВСУ безуспешно пытались атаковать населенные пункты Терновые Поды (Николаевская область), Архангельское и Ольгино (Запорожская область). В районе села Сухой Ставок (Херсонская область) российские войска разгромили батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. За двое суток украинские войска потеряли 63 танка, четыре боевых самолета, три вертолета Ми-8, 59 БМП, 48 бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты более 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Ранее украинские СМИ рассказывали о наступлении украинских войск по всем направлениям. Об этом сообщали киевские чиновники в соцсетях, однако потом посты удаляли.
https://ukraina.ru/20220829/1038221134.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, контрнаступление, всу, потери
Новости, наступление, контрнаступление, ВСУ, потери
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
Украинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России