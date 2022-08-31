Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
В конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
По словам эксперта, по этой причине не следует надеяться на быстрое продвижение российской армии.
Он также напомнил об участии российских войск в гражданской войне в Сирии, с которой он увидел некоторые параллели в нынешнем конфликте на Украине.
Да, Украина больше и масштабнее. Но противник у нас тот же самый. Просто если в Сирии он использовал террористические группировки разной направленности, то здесь он использует нацистский режим в такой же террористической методологии
Рожин считает, что, как и в Сирии, успех военной кампании будет небыстрым, с "постепенно накапливаемым преимуществом".
22 августа, 14:32Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в СирииРоссия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что преимущество российской армии в артиллерии и авиации усилится с приходом осени, потому что при отсутствии листвы на деревьях прятаться противнику будет сложнее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.