Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии - 31.08.2022 Украина.ру
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Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии - 31.08.2022 Украина.ру
Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
В конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T06:45
2022-08-31T06:45
спецоперация
новости
рожин
сирия
нато
авиация
артиллерия
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По словам эксперта, по этой причине не следует надеяться на быстрое продвижение российской армии.Он также напомнил об участии российских войск в гражданской войне в Сирии, с которой он увидел некоторые параллели в нынешнем конфликте на Украине.Рожин считает, что, как и в Сирии, успех военной кампании будет небыстрым, с "постепенно накапливаемым преимуществом".Он добавил, что преимущество российской армии в артиллерии и авиации усилится с приходом осени, потому что при отсутствии листвы на деревьях прятаться противнику будет сложнее.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, новости, рожин, сирия, нато, авиация, артиллерия
Спецоперация, Новости, Рожин, Сирия, НАТО, авиация, артиллерия

Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии

06:45 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
По словам эксперта, по этой причине не следует надеяться на быстрое продвижение российской армии.
Он также напомнил об участии российских войск в гражданской войне в Сирии, с которой он увидел некоторые параллели в нынешнем конфликте на Украине.

Да, Украина больше и масштабнее. Но противник у нас тот же самый. Просто если в Сирии он использовал террористические группировки разной направленности, то здесь он использует нацистский режим в такой же террористической методологии

Рожин считает, что, как и в Сирии, успех военной кампании будет небыстрым, с "постепенно накапливаемым преимуществом".
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:32
Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в СирииРоссия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что преимущество российской армии в артиллерии и авиации усилится с приходом осени, потому что при отсутствии листвы на деревьях прятаться противнику будет сложнее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиРожинСирияНАТОавиацияартиллерия
 
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