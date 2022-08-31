https://ukraina.ru/20220831/1038259015.html

Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии

Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии - 31.08.2022 Украина.ру

Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии

В конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-31T06:45

2022-08-31T06:45

2022-08-31T06:45

спецоперация

новости

рожин

сирия

нато

авиация

артиллерия

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По словам эксперта, по этой причине не следует надеяться на быстрое продвижение российской армии.Он также напомнил об участии российских войск в гражданской войне в Сирии, с которой он увидел некоторые параллели в нынешнем конфликте на Украине.Рожин считает, что, как и в Сирии, успех военной кампании будет небыстрым, с "постепенно накапливаемым преимуществом".Он добавил, что преимущество российской армии в артиллерии и авиации усилится с приходом осени, потому что при отсутствии листвы на деревьях прятаться противнику будет сложнее.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037949736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, рожин, сирия, нато, авиация, артиллерия