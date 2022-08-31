Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS - 31.08.2022 Украина.ру
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Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS - 31.08.2022 Украина.ру
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS использовались для нанесения точных ударов по складам и частям союзных сил, однако их эффективность при ударах по Антоновскому мосту оказалась низкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T04:45
2022-08-31T04:45
новости
рожин
himars
мост
обстрелы
всу
спецоперация
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Он отметил, что даже точные удары "Хаймарсов" не смогли переломить ситуацию в пользу ВСУ, потому что российские войска тоже регулярно наносят удары по войскам киевского режима.Он добавил, что не стоит рассчитывать, что ВСУ останется без ракет для HIMARS в связи с тем, что большое количество было выпущено по мосту. Поставки новых ракет для ВСУ осуществляются и будут продолжаться. С другой стороны, эксперт рассказал, что запасы боеприпасов ВСУ для советской артиллерии близки к исчерпанию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, рожин, himars, мост, обстрелы, всу, спецоперация
Новости, Рожин, HIMARS, мост, обстрелы, ВСУ, Спецоперация

Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS

04:45 31.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS использовались для нанесения точных ударов по складам и частям союзных сил, однако их эффективность при ударах по Антоновскому мосту оказалась низкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он отметил, что даже точные удары "Хаймарсов" не смогли переломить ситуацию в пользу ВСУ, потому что российские войска тоже регулярно наносят удары по войскам киевского режима.

Антоновский мост они разрушить не смогли. У "Хаймарса" оказалась слишком слабая боевая часть. Она пробивает мост, дырки делает, но дырки можно залить бетоном и возобновить движение. Обрушить пролет или опоры не получается. Ракет потратили много, но эффективность их сомнительная

Борис Рожин
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Он добавил, что не стоит рассчитывать, что ВСУ останется без ракет для HIMARS в связи с тем, что большое количество было выпущено по мосту. Поставки новых ракет для ВСУ осуществляются и будут продолжаться. С другой стороны, эксперт рассказал, что запасы боеприпасов ВСУ для советской артиллерии близки к исчерпанию.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 10:55
"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"В понедельник, 18 июля в сети появилась украинская песня, посвященная американским РСЗО HIMARS
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиРожинHIMARSмостобстрелыВСУСпецоперация
 
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