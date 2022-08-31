https://ukraina.ru/20220831/1038243919.html
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS - 31.08.2022 Украина.ру
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS использовались для нанесения точных ударов по складам и частям союзных сил, однако их эффективность при ударах по Антоновскому мосту оказалась низкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T04:45
2022-08-31T04:45
2022-08-31T04:45
новости
рожин
himars
мост
обстрелы
всу
спецоперация
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Он отметил, что даже точные удары "Хаймарсов" не смогли переломить ситуацию в пользу ВСУ, потому что российские войска тоже регулярно наносят удары по войскам киевского режима.Он добавил, что не стоит рассчитывать, что ВСУ останется без ракет для HIMARS в связи с тем, что большое количество было выпущено по мосту. Поставки новых ракет для ВСУ осуществляются и будут продолжаться. С другой стороны, эксперт рассказал, что запасы боеприпасов ВСУ для советской артиллерии близки к исчерпанию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036530367.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, himars, мост, обстрелы, всу, спецоперация
Новости, Рожин, HIMARS, мост, обстрелы, ВСУ, Спецоперация
Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS использовались для нанесения точных ударов по складам и частям союзных сил, однако их эффективность при ударах по Антоновскому мосту оказалась низкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин