https://ukraina.ru/20220831/1038227540.html
"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной
"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной - 31.08.2022 Украина.ру
"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной
Россия не будет бить по Киеву в ответ на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что РФ ответит победой в СВО, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-31T04:00
2022-08-31T04:00
2022-08-31T04:00
дарья дугина
новости
россия
украина
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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По его словам, на убийство Даши РФ ответит тем, что потратит все силы и время на победу в этом конфликте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, новости, россия, украина
Дарья Дугина, Новости, Россия, Украина
"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной
Россия не будет бить по Киеву в ответ на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что РФ ответит победой в СВО, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
По Киеву мы сейчас бить не будем. Мы постараемся освободить Киев без разрушений, потому что это столица нашего государства, одна из столиц, это наш русский город, который нужно просто вернуть в его нормальное состояние, в нормальное положение части русского мира.
Петр Акопов
политический обозреватель РИА "Новости"
По его словам, на убийство Даши РФ ответит тем, что потратит все силы и время на победу в этом конфликте.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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