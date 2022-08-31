https://ukraina.ru/20220831/1038227540.html

"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной

"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной - 31.08.2022 Украина.ру

"По Киеву бить не будем": Акопов рассказал, как Россия ответит на убийство Дугиной

Россия не будет бить по Киеву в ответ на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что РФ ответит победой в СВО, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-31T04:00

2022-08-31T04:00

2022-08-31T04:00

дарья дугина

новости

россия

украина

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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По его словам, на убийство Даши РФ ответит тем, что потратит все силы и время на победу в этом конфликте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, новости, россия, украина