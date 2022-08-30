https://ukraina.ru/20220830/1038253646.html

Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань

Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань - 30.08.2022 Украина.ру

Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань

Американские политики и военные продолжают оттачивать мастерство в организации провокаций и нагнетанию обстановки. Когда в китайском городе Чанчуне проводилось... Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T13:56

2022-08-30T13:56

2022-08-30T13:56

эксклюзив

тайвань

китай

сша

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Американские политики и военные продолжают оттачивать мастерство в организации провокаций и нагнетанию обстановки. Когда в китайском городе Чанчуне проводилось авиашоу, два корабля ВМФ США вошли в Тайваньский пролив, тем самым увеличив американское военное присутствие в Южно-Китайском море.29 августа, в ответ на прохождение двух американских военных кораблей через Тайваньский пролив, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что территория Восточного военного округа находится в состоянии боевой готовности и все перемещения американских военных кораблей находятся под контролем. Также было отмечено, что, прикрываясь заявлениями о "свободе судоходства", корабли ВМС США постоянно демонстрируют свою военную мощь у берегов КНР и ставят под угрозу региональный мир и стабильность. Для предотвращения провокационных действий США с материка было направлено 23 самолёта и 8 военных кораблей, сопроводивших непрошеных гостей до выхода из пролива. Нужно отметить, что корабли НОАК с первых чисел августа начали регулярно проводить патрулирование вокруг острова, что можно расценивать как ответную демонстрацию решимости китайского руководства следовать ранее заявленным намерениям по возвращению острова под юрисдикцию КНР. В ответ на реакцию Пекина 28 августа ВМС США опубликовали заявление, подтверждающее, что американские военные осуществляют полеты, навигацию и другие соответствующие операции там, где это разрешено международным правом. Бывший главный редактор англоязычного издания "Глобал таймс" Ху Сицзинь видит в действиях США попытку успокоить тайваньскую администрацию и региональных союзников, а также продемонстрировать историческое неприятие давления со стороны Пекина.Очевидно, в Тайваньском проливе США применяют "украинскую тактику", готовятся стравить два берега пролива, материковый Китай и остров Тайвань, и начать "биться до последнего тайваньца" за торжество западных ценностей в регионе. Ирония в том, что 28 августа тайваньские военные лишь следили за развитием событий и зафиксировали три "вторжения самолётов НОАК в юго-западное воздушное пространство острова". Активничали же в регионе США и Япония, организовавшие совместные военные учения в японской префектуре Кумамото. Во время учений впервые в японских водах были проведены боевые стрельбы противотанковыми ракетами "Джавелин", предоставленными армией США. Учитывая эти факторы, стоит взглянуть на реальные возможности современного флота НОАК.В 1996 году, во время так называемого третьего тайваньского кризиса, спровоцированного заявлениями тайваньских политиков, впервые со времён Вьетнамской войны США довольно быстро смогли развернуть и приблизить к побережью материкового Китая две авианосные группировки. Молниеносное и беспрепятственное развёртывание флота США у китайских берегов заставило НОАК признать, что на тот момент Китай был не в состоянии помешать действиям американских военных в проливе. Но, судя по имеющимся данным, по истечении 26 лет китайский флот значительно улучшил свои военно-технические показатели. В 1996 году ВВС Китая имели лишь несколько десятков истребителей Су-27, а крупнейшими надводными боевыми кораблями были эсминцы типа 052 "Харбин-122" и "Циндао-113", на поколение отставших от американских кораблей того времени. Помимо этих двух крупных кораблей в распоряжении китайского флота находилось несколько эсминцев типа 051 и фрегатов серии 053.По оценкам китайских военных, 50 истребителей Су-27, стоявших на вооружении НОАК, обладали превосходными боевыми возможностями в воздухе и могли конкурировать с американскими аналогами, расположенных на авианосцах ВМС США того времени. Две авианосные боевые группы ВМС США у побережья Китая несли более 80 самолётов-истребителей ВМС. Однако, как признают военные специалисты, для противостояния с авианосцами необходимо не только наличие контроля над воздушным пространством, достигаемого с помощью авиации, но и достаточное количество противокорабельного боевого потенциала: истребители Су-27 малоэффективны в бою с кораблями. Поэтому в 1996 году ВВС и ВМФ Китая полагались в основном на небольшой парк истребителей-бомбардировщиков китайского производства "Цзянь-Хун-7", оснащённых навигационно-прицельным комплексом, обеспечивающим применение оружия по малоразмерным наземным и морским целям и способным осуществлять полет на малых высотах. Но даже при том, что истребители "Цзянь-Хун-7" могут использоваться при атаках, их возможности по завоеванию превосходства в воздухе всё-таки ограничены.Эсминцы типа 051, ранее стоявшие на вооружении флота НОАК, не были оснащены зенитными ракетами. Впоследствии судостроителям удалось оснастить новые корабли 8-звенными пусковыми установками ракет ближнего действия с максимальной дальностью стрельбы в 13 км и противокорабельными ракетами с дальностью 80 км. Несколько эсминцев 051 более поздней постройки и два эсминца типа 052 были оснащены противокорабельными ракетами с дальностью удара до 200 км. Хотя имеющиеся на 1996 год новые разработки значительно и увеличивали противокорабельный потенциал НОАК, при необходимости атаки китайским морякам всё же пришлось бы действовать на грани предельной дальности полёта истребителей поддержки наземного базирования.Для сравнения — радиус действия самолётов, базируемых на авианосцах ВМС США, превышал 800 км.К 1996 году для проведения подводных противокорабельных операций в распоряжении флота НОАК находились подводные аппараты класса 035. И хотя на вооружение уже были зачислены подводные лодки российского производства класса Кило (проект 877 "Палтус" и проект 636 "Варшавянка"), китайским морякам всё ещё не хватало опыта по их использованию, в то время как авианосные боевые группы ВМС США уже тогда имели передовые трёхмерные системы противолодочного боя. Таким образом, в 1996 году эффективная оперативная дальность и боевые возможности НОАК, включающие истребители, эсминцы и подводные лодки, не превышали радиуса 500 км. Проще говоря, в 1996 году Китай не имел технических возможностей для превосходства ни в воздухе, ни на море. Следовательно, не мог противостоять американским авианосцам, приближающимся к китайскому побережью.Спустя 26 лет после третьего кризиса в Тайваньском проливе, возрос общий оперативный потенциал ВМФ НОАК. За эти годы, при значительном улучшении общего оснащения и повышения оперативных возможностей, китайские военные повысили техническую оснащённость противокорабельных и противокатерных кораблей и возможности ведения боя на море. За эти годы были разработаны многослойные, трёхмерные структуры ближних, средних и дальних наземных, морских и воздушных противокорабельных боевых систем.Сегодня противокорабельная и противовоздушная авианосная боевая система НОАК имеет на вооружении десятки лёгких фрегатов и современных ракетных катеров, оснащённых противокорабельными крылатыми ракетами с максимальной дальностью полёта до 400 км при скорости 0,8 Маха, что позволяет одной ракетой уничтожить корабль водоизмещением 5 тысяч тонн.Сейчас на вооружении китайского ВМФ находится более 40 больших эскадренных эсминцев противовоздушной обороны и десятки современных фрегатов дальней морской зоны, оснащённые противокорабельными ракетами нового поколения с дальностью действия до ста км. А эсминцы типа 052D оснащёны противокорабельными сверхзвуковыми ракетами с максимальной дальностью полёта до 500 км. Как видно, совокупный боевой потенциал эсминцев увеличился в несколько раз по сравнению с эсминцами типа 051 и 052, стоявшими на вооружении в 1996 году.На сегодня ВВС и ВМС КНР оснащены более чем 500 тяжёлыми истребителями с противокорабельным вооружением. Например, истребители четвёртого поколения "Цзянь-16", по заявлениям китайских военных, могут одновременно контролировать воздушное пространство и вести противокорабельный бой. На вооружении ВМС стоят десятки подводных лодок и несколько ударных атомных подводных лодок нового поколения.Китай официально заявил о вводе в эксплуатацию двух авианосцев водоизмещением 60 тысяч тонн и способных нести около 45 истребителей авианосного базирования. Конечно, технические характеристики китайских авианосцев пока не позволяют конкурировать с атомными авианосцами ВМС США, но и прогресс налицо. Например, противокорабельная баллистическая ракета "Дунфэн26C" обладает дальностью полёта до 3500 км, а "Дунфэн 21D" до 1500 км. Подобные баллистические ракеты являются высокоэффективным противокорабельным боевым средством, способным вывести из строя любой авианосец. Поэтому можно предположить, что китайские баллистические ракеты представляют потенциальную угрозу кораблям ВМС США, базирующихся на острове Гуам. А если учитывать, что радиус действия китайских бомбардировщиков, несущих шесть противокорабельных ракет, после одной дозаправки в воздухе теперь составляет 5000 км, то можно с уверенностью сказать, что в 2022 году китайские военные имеют достаточно сил для противостояния любой авианосной группировки. Противокорабельные баллистические и противокорабельные гиперзвуковые ракеты представляют наибольшую угрозу для ВМС США, чья противовоздушная оборона в регионе не способна уничтожать ракеты данного класса.В то же время стоит учитывать еще один фактор, влияющий на напряжение в проливе. Тайваньская молодёжь не желает выступать пушечным мясом в амбициях администрации Цай Инвэнь и отказывается идти в армию. Как уже сообщало издание Украина.ру, вслед за усилением напряжённости в отношениях между островом и материком, положение с призывом в тайваньскую армию остаётся довольно плачевным.Политика тайваньской администрации терпит одно поражение за другим. А островитяне не горят желанием не только поддерживать заявленный курс на провозглашение независимости, но, по-видимому, даже защищать статус-кво. По сообщениям тайваньских сайтов, в 2022 году число желающих обучаться в военной академии острова упало до рекордного уровня: молодые тайваньцы не только стараются избежать обязательного призыва в армию, но и не хотят становиться профессиональными военными с гарантированным карьерным ростом и соцпакетами.Ситуация вызывает озабоченность тайваньского министерства обороны. Недавно было заявлено о продлении на неделю приёма в академию, но, даже и по истечении срока, менее трёхсот молодых тайваньцев изъявили желающие стать курсантами и в дальнейшем служить в армии. Похоже, если и случится битва за Тайвань, проходить она будет между материковыми китайцами и американцами. А сами тайваньцы, вероятнее всего, будут лишь жертвами, не желающими воевать. Впрочем, и Материк не желает вооружённого конфликта с тайваньскими соотечественниками: КНР всегда призывала и призывает США прекратить провокации и эскалацию напряжённости в Тайваньском проливе.

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, тайвань, китай, сша