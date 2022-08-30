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Пьяные украинцы терроризируют чешский город

Пьяные украинцы терроризируют чешский город - 30.08.2022 Украина.ру

Пьяные украинцы терроризируют чешский город

Власти чешского города Брно усилили патрули и наклеили объявления на лавочках в общественных местах после жалоб горожан на выпивающих украинцев. Об этом сообщили журналисты чешской газеты Lidové noviny

2022-08-30T11:00

2022-08-30T11:00

2022-08-30T11:00

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В чешском городе Брно на площади Республики в районе Гусовице расклеили на лавочках предупреждения о запрете распития спиртного. В последнее время местные жители начали жаловаться на шумные компании, в том числе, украинцев. Местные власти в ответ усилили патрули полиции и расклеили объявления на чешском и украинском языках. За последние полгода полиция зафиксировала 15 инцидентов, связанных с распитием алкоголя на площади Республики. Таблички на украинском, заявил Малечек, не означают, что в городе возникли проблемы с выходцами с Украины.

https://ukraina.ru/20220811/1037556772.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беженцы, украина, чехия, табличка, алкоголь