Пьяные украинцы терроризируют чешский город - 30.08.2022 Украина.ру
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Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Пьяные украинцы терроризируют чешский город - 30.08.2022 Украина.ру
Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Власти чешского города Брно усилили патрули и наклеили объявления на лавочках в общественных местах после жалоб горожан на выпивающих украинцев. Об этом сообщили журналисты чешской газеты Lidové noviny
2022-08-30T11:00
2022-08-30T11:00
новости
беженцы
украина
чехия
табличка
алкоголь
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В чешском городе Брно на площади Республики в районе Гусовице расклеили на лавочках предупреждения о запрете распития спиртного. В последнее время местные жители начали жаловаться на шумные компании, в том числе, украинцев. Местные власти в ответ усилили патрули полиции и расклеили объявления на чешском и украинском языках. За последние полгода полиция зафиксировала 15 инцидентов, связанных с распитием алкоголя на площади Республики. Таблички на украинском, заявил Малечек, не означают, что в городе возникли проблемы с выходцами с Украины.
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новости, беженцы, украина, чехия, табличка, алкоголь
Новости, беженцы, Украина, Чехия, табличка, алкоголь

Пьяные украинцы терроризируют чешский город

11:00 30.08.2022
 
В Чехии расклеили предупреждения на украинском языке о запрете распития спиртного
В Чехии расклеили предупреждения на украинском языке о запрете распития спиртного
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Власти чешского города Брно усилили патрули и наклеили объявления на лавочках в общественных местах после жалоб горожан на выпивающих украинцев. Об этом сообщили журналисты чешской газеты Lidové noviny
В чешском городе Брно на площади Республики в районе Гусовице расклеили на лавочках предупреждения о запрете распития спиртного. В последнее время местные жители начали жаловаться на шумные компании, в том числе, украинцев. Местные власти в ответ усилили патрули полиции и расклеили объявления на чешском и украинском языках.
"Они бросали банки или бутылки из-под алкоголя на землю. Постепенно компании становились все шумнее и шумнее. Местные жители все меньше и меньше желали ходить по площади, и площадь стала местом, используемым только людьми, которые обожают это времяпрепровождение", - заявил мэр северного района города Мартин Малечек.
За последние полгода полиция зафиксировала 15 инцидентов, связанных с распитием алкоголя на площади Республики. Таблички на украинском, заявил Малечек, не означают, что в городе возникли проблемы с выходцами с Украины.
Пранкеры Лексус (Алексей Кузнецов) и Вован (Владимир Кузнецов) - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:20
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцамиБургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом, выступавшими от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись с розыгрышем политика пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале Russiacalling
 
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