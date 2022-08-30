Пьяные украинцы терроризируют чешский город
В Чехии расклеили предупреждения на украинском языке о запрете распития спиртного
Власти чешского города Брно усилили патрули и наклеили объявления на лавочках в общественных местах после жалоб горожан на выпивающих украинцев. Об этом сообщили журналисты чешской газеты Lidové noviny
В чешском городе Брно на площади Республики в районе Гусовице расклеили на лавочках предупреждения о запрете распития спиртного. В последнее время местные жители начали жаловаться на шумные компании, в том числе, украинцев. Местные власти в ответ усилили патрули полиции и расклеили объявления на чешском и украинском языках.
"Они бросали банки или бутылки из-под алкоголя на землю. Постепенно компании становились все шумнее и шумнее. Местные жители все меньше и меньше желали ходить по площади, и площадь стала местом, используемым только людьми, которые обожают это времяпрепровождение", - заявил мэр северного района города Мартин Малечек.
За последние полгода полиция зафиксировала 15 инцидентов, связанных с распитием алкоголя на площади Республики. Таблички на украинском, заявил Малечек, не означают, что в городе возникли проблемы с выходцами с Украины.
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