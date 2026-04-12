"Вокруг Булгакова": Бэкон и Гильдебранд

"В государственной библиотеке нашли интересные рукописи Бэкона и бенидиктинского монаха Гильдебранда, тринадцатый и одиннадцатый век", – третья версия предмета научного интереса Воланда в Москве, наряду с "классическим" Гербертом Аврилакским и "неклассическими" Мирандолой и Рейхлином. Она есть в редакции, названной при публикации "Князь Тьмы"

Для начала – читатели, помнящие что-то из философии, начнут вспоминать Бэкона, так вот – не надо этого делать. Фрэнсис Бэкон, которого вы можете помнить, творил в начале XVII века, а философа XIII века Роджера Бэкона вы скорее всего не знаете. Честно говоря, средневековая схоластика сама по себе не особенно интересна, поскольку решала в основном вопросы малопонятные не только нам, но и современникам.Впрочем, оксфордский профессор и францисканский монах Бэкон, подписывавший свои труды как Doctor Mirabilis, был одним из первых критиков схоластики, писавшем о необходимости изучения природы путём наблюдений и математический вычислений. Одновременно он известен как серьёзный учёный-естественник. Помимо астрологии и алхимии он известен, например, трудами по оптике.Поскольку предмет его занятий был мало кому понятен, возникали всяческие легенды. В частности, ему, так же как Герберту Аврилакскому, приписывалось изготовление терафима* – медной головы, способной говорить благодаря вселённому в неё монахами дьявольскому духу. Некоторые авторы даже видят причиной его заключения в тюрьму обвинения в чёрной магии, хотя по классической версии ересь его состояла в критике невежества и порочности духовенства. Впрочем, поводом могло быть и обвинение в чернокнижии.Тут, понятно, налицо параллель с головой Берлиоза и даже со способом её появления отдельно от тела (Воланд предвещает отрезание головы путём астрологического прогноза). Правда есть разница – терафим Бэкона был создан с целью не нравоучительной, а сугубо практической – он должен был руководить постройкой защитной стены вокруг Англии.Интересно, что в очевидных источниках, использовавшихся Булгаковым, – энциклопедии Брокгауза-Ефрона и в книге Орлова "История сношений человека с дьяволом", информации о терафиме Бэкона не было Но остаются источники неочевидные. Не забываем, что слухи о Бэконе распространяли его идеологические противники – протестанты (это только у академика Фоменко протестант Скалигер и католик Петавиус дуют в одну дуду, в живой природе такое не встречается), а протестантизм был предметом научного интереса Афанасия Ивановича Булгакова.А вот монах Гильдебранд** – фигура гораздо более интересная. Чернокнижником ни в каком смысле он не был, поскольку известен в истории как Папа Римский Григорий VII***. И это, безусловно, одна из самых ярких фигур в истории Римско-католической церкви.Собственно, именно Григорий VII, занимавший папский престол с 1073 по 1085, но фактически контролировавший ситуацию в Риме с 1059 года, создал католическую церковь в её современном виде. В рамках проведённой им реформы был утверждён целибат и велась борьба с торговлей церковными должностями.С именем Григория VII связан один из самых драматических эпизодов европейской средневековой истории – борьба с императором Священной Римской империи Генрихом IV, которая закончилась "хождением в Каноссу". Не имея военной силы, но пользуясь лишь моральным авторитетом и доступным админресурсом (воспрещением священникам отправлять обряды), Папа принудил императора к повиновению, и тем дал ответ на вопрос, заданный Сталиным 900 годами позже – сколько дивизий у Папы (Сталин ответ несомненно знал).Появление же Гильдебранда в романе обычно трактуется с точки зрения его критиков из проимператорского лагеря, в частности – кардинала Беннона и антипапы**** Климента III. Первый из них был автором сочинения Vita et gesta Hildebrandi, в котором, среди прочего, называет папу магом и учеником школы чернокнижников.Таким образом, Григорий VIIв контекст булгаковского сочинения вполне себе попадает, но есть некоторая рассогласованность – обвинения Беннона были адресованы Папе Григорию VII, а не монаху Гильдебранду. Да и не инкриминировали ему политические противники написание каких-то трактатов, которые Воланд позже мог бы разбирать (у Бэкона они были в ассортименте, но на чернокнижие всё же не тянули).Булгаков эту тему развивать не стал и обратился к другому Папе – Сильвестру II, известному так как Герберт Аврилакский.* Вообще терафим – термин иудейский и определённого мнение о том, что имелось в виду у религиоведов нет. В средние века терафим – оракул, изготовленный (по умолчанию – иудеями) из отрубленной человеческой головы. Некоторые авторы полагают, что, если говорящую голову изготовить как-то иначе, она уже не будет терафимом. Мы терминологический вопрос оставляем специалистам.** Не к ночи помянутый Фоменко его имя даёт в русском переводе "золотом горящий", почему-то считая, что это обосновывает "новую хронологию". Связь с Булгаковым тут, как ни странно, есть – в романе золото выступает как сатанинский металл.*** В "Хромой судьбе" братьев Стругацких персонаж, подозрительно напоминающий Коровьева ("нехорошо подозревать, когда полностью уверен" – Станислав Лец), вопрошает у главного героя: неужели он не хотел бы иметь "каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?"**** Антипапами в католицизме именуются персонажи, которые претендовали на статус Папы, но не смогли доказать свои права. Список антипап насчитывает больше четырёх десятков позиций, причём папесса Иоанна среди них отсутствует (что, однако, можно понять – она даже в антипапы не годилась).

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

