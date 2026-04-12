Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для защиты от цензуры

Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для защиты от цензуры - 12.04.2026 Украина.ру

Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для защиты от цензуры

Основатель Telegram Павел Дуров 12 апреля сообщил об обновлении протокола мессенджера, направленного на противодействие цензуре. В связи с этим он призвал пользователей установить актуальную версию приложения и позаботиться о наличии нескольких VPN-сервисов

2026-04-12T11:49

2026-04-12T11:49

2026-04-12T11:49

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Павел Дуров в своём телеграм-канале объявил о внесении изменений в протокол работы мессенджера, касающихся противодействия цензуре. Бизнесмен рекомендовал российским пользователям своевременно обновить приложение.Кроме того, основатель Telegram посоветовал иметь в распоряжении несколько VPN- или прокси-серверов, а также убедиться, что такие инструменты есть у родственников и друзей.Вместе с тем Дуров предупредил пользователей о возможных рисках при одновременном использовании российских приложений и VPN. По его словам, в таком случае информация о виртуальной частной сети может стать доступной властям.10 апреля председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что без принятия цифрового кодекса Россия обречена на постоянную "войну с мессенджерами", в то время как Европа уже создала правовую основу для работы с международными IT-компаниями. Подробнее в материале MAX против Telegram. Герман Клименко о том, почему инвесторы боятся перемирия с ДуровымБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

венгрия

европа

новости, россия, telegram, павел дуров, венгрия, европа, украина.ру