https://ukraina.ru/20220830/1038246853.html

Славянск в период СВО. Курорт опустел, город практически заброшен

Славянск в период СВО. Курорт опустел, город практически заброшен - 30.08.2022 Украина.ру

Славянск в период СВО. Курорт опустел, город практически заброшен

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T10:51

2022-08-30T10:51

2022-08-30T12:57

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Город Славянск в Донецкой области в 2014 году стал одним из центров сопротивления украинским националистам. Здесь же формировалось будущее ополчение ДНР. Однако восемь лет назад ополчение было вынуждено отступить в Донецк.Сейчас фронт вновь приближается к Славянску. Силы ДНР стоят в нескольких километрах от города. Сейчас здесь нет воды и газа. Периодически возникают перебои с электричеством.Работают всего около 10% магазинов, общественный транспорт не ходит. Власти заявляют, что отопления в городе зимой не будет, вынуждают жителей эвакуироваться. Обещают сделать пункты обогрева на базе дровяных котельных, но только в нескольких критических точках инфраструктуры.Для этого требуется около 30 миллионов гривен из местного бюджета.Из 100 тысяч населения в городе осталось около 20 тысяч, из них около двух тысяч детей. Также в городе остаются около двух тысяч инвалидов и пожилых людей, за которыми некому присматривать — социальные службы обслуживают ВСУ.Основная масса беженцев из Славянска осели в Днепропетровской области.В целом ВСУ превратили Славянск в очередной укрепрайон. Военнослужащие размещаются в школах, больницах и в частных домах местных жителей.Глава военной администрации города Владимир Лях открыто заявляет, что военные постоянно задерживают людей, подозреваемых в «коллаборационизме», хотя доказать смогли только десять случаев. По словам Ляха, власти опасаются: если силы РФ и ДНР возьмут город, многие местные жители могут пойти воевать против Украины.В то же время пожилые люди чаще всего отказываются от эвакуации, потому что не хотят бросать домашних животных. А некоторые боятся оставлять жильё — опасаются мародеров.Местные власти не собираются ремонтировать поврежденное жилье, заявляя, что в этом нет смысла. Жителям пострадавших домов разве что выдают полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть пробоины в стенах.До Майдана и АТО Славянск был одним из курортных городов Украины. Соленые озера, лечебные грязи, хвойные леса — редкость для степного Донбасса! — привлекали сюда тысячи отдыхающих. Для шахтеров и металлургов Донбасса это был один из вариантов бюджетного летнего отдыха.Сейчас здравницы Славянска либо закрыты, либо превращены в казармы ВСУ. До 2014 года в городе работали три санатория: «Юбилейный», «Донбасс» и «Славянский». В 2015 году первые два закрылись.«Славянский» проработал до 2020 года, но и его закрыли, поскольку принадлежал он профсоюзам, а власти Украины отобрали у профсоюзов почти всё, доставшееся от СССР имущество.Бизнесмены Славянска не единожды жаловались, что власти конфискуют их товар на нужды ВСУ. Владимир Лях при этом не советует бизнесменам приходить к нему с адвокатами, поскольку адвокаты «сразу же могут поехать на фронт».Немногие из оставшихся местных жителей все равно приезжают на выходные на озера, но в целом на пляжах и в парках санаториев Славянска царит запустение. Покосились пляжные навесы, зарастают травой парковые дорожки.Любовь Ушкало, проживающая возле Славянского курорта в частном доме, говорит, что сейчас на курорте осталось около трехсот жителей, хотя многие ее эвакуировавшиеся земляки звонят и говорят, что хотели бы вернуться домой.Поскольку грязи озёр Славянска помогают, прежде всего, при травмах или заболеваниях опорно-двигательного аппарата, дома или дачи здесь покупали маломобильные люди. Теперь многие из них оказались заложниками ситуации: они не могут самостоятельно выйти в магазин или принести питьевой воды.В центре Славянска работает лишь один супермаркет, десяток небольших продуктов магазинов и один магазин бытовых товаров. Чаще всего люди нуждаются в электроплитах и обогревателях.Цены в магазинах на 30-40% выше, чем в среднем на Украине. С наступлением холодов, как уверяют местные продавцы, цены могут вырасти еще вдвое.Центральный рынок практически пуст, но появился небольшой стихийный рынок возле центрального супермаркета: огурцы, помидоры, картошка, персики, жареные пирожки...Поскольку работы в городе почти нет, горожане распродают и свой домашний нехитрый скарб, но покупателей находится немного. В центре города также работает бесплатная столовая, существующая за счет международных гуманитарных организаций.Едут сюда на велосипедах со всего города, но посетителей просят брать с собой свою посуду, так как из-за отсутствия воды проблематично мыть тарелки и кастрюли.Жителям предлагают жиденький суп с тушенкой, пшенную кашу и салат из свежих овощей.В целом же, за исключением нескольких точек, где еще теплится жизнь и активность, Славянск производит удручающее впечатление. Опустевшие парки, заколоченные витрины, стаи бродячих собак и медленно передвигающиеся пенсионеры, мимо которых периодически проносятся на полной скорости автомобили ВСУ и Нацгвардии, — так живёт город.

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https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, славянск, сво, россия, украина, всу, донбасс