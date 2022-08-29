В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки

Из-за недостатка пехоты прорыв фронта русских войск в Донбассе идет трудно и медленно. И переброска наших сил заметна для ВСУ. Враг оперативно получает западные разведданные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру