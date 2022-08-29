В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
В Новой Каховке Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, но работа по подготовке школ продолжается, передает 29 августа РИА Новости слова главы администрации района Владимира Леонтьева
По его словам, за сутки ВСУ нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.
Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".
При этом, по данным местных властей, в Новой Каховке звучит воздушная тревога, но эвакуация населения из города не планируется.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом.
ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
10:07Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из АвдеевкиИз-за недостатка пехоты прорыв фронта русских войск в Донбассе идет трудно и медленно. И переброска наших сил заметна для ВСУ. Враг оперативно получает западные разведданные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру