В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038222950.html
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
В Новой Каховке Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, но работа по подготовке школ продолжается, передает 29 августа РИА Новости слова главы администрации района Владимира Леонтьева
2022-08-29T15:06
2022-08-29T15:06
новости
украина
новая каховка
всу
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/61/1034196190_0:0:4032:2268_1920x0_80_0_0_c149200feafc075dede84aaf44e05fa6.jpg
По его словам, за сутки ВСУ нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".При этом, по данным местных властей, в Новой Каховке звучит воздушная тревога, но эвакуация населения из города не планируется.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220829/1038202864.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/61/1034196190_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_1c2b4ed8caa2819cd27cf253a07fb8bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, новая каховка, всу, эвакуация
Новости, Украина, Новая Каховка, ВСУ, эвакуация

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

15:06 29.08.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
В Новой Каховке Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, но работа по подготовке школ продолжается, передает 29 августа РИА Новости слова главы администрации района Владимира Леонтьева
По его словам, за сутки ВСУ нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.
Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".
При этом, по данным местных властей, в Новой Каховке звучит воздушная тревога, но эвакуация населения из города не планируется.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом.
ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
10:07
Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из АвдеевкиИз-за недостатка пехоты прорыв фронта русских войск в Донбассе идет трудно и медленно. И переброска наших сил заметна для ВСУ. Враг оперативно получает западные разведданные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаНовая КаховкаВСУэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
16:45Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
16:41По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
16:39ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
16:33"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
16:29Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
16:10Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
16:06Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа
16:00В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов
16:00Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков
15:53С чем мы боремся на Украине
15:40Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине
15:39"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса
15:22Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
15:06В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
15:04"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон
15:01Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов
14:53Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
14:46Украина паникует вместе с Западом. Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС
14:45Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
Лента новостейМолния