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Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августа

Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августа - 29.08.2022 Украина.ру

Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августа

В ночь на 29 августа ВСУ обстреляли Энергодар, вызвав пожар. Ряд источников на Украине заявил об убийстве нардепа Алексея Ковалёва. Госбюро расследований начало собирать компромат на бывшего замначальника Сил специальных операций Максима Кривоноса

2022-08-29T10:15

2022-08-29T10:15

2022-08-29T11:42

хроники

эксклюзив

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Об обстрелах Энергодара стало известно поздно вечером 28 августа. Именно тогда в соцсетях стали появляться видео обстрелов города и вызванных ими пожаров.Позже, около часа ночи, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что происходило в Энергодаре.«Сегодня, около 22:00, по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооружёнными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.«У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», — добавил глава администрации.Кроме того, обстрелы повредили теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.«Только что в администрации Запорожской области завершилось оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий ударов вооруженных формирований Украины по жилым домам в посёлке Куйбышево и городе Энергодаре», — сообщил глава Запорожья.Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, подытожил Балицкий.Утром 29 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов уточнил информацию по пострадавшим от обстрела.«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара боевиками Зеленского увеличилось и достигло девяти человек — семеро из них получили лёгкие ранения, двое — тяжёлые и находятся в реанимации. Порядка сорока припаркованных автомобилей местных жителей получили повреждения осколками, около 25 автомобилей сгорели. Выбиты оконные рамы и стёкла в большинстве квартир нескольких многоэтажек», — рассказал Рогов.Он отметил, что причиной обстрела может стать желание украинских властей сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.«Шайка наркоманов и нацистов в бессильной злобе пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем, а также за стремление энергодарцев побыстрее вернуться в Родную Гавань», — заявил Рогов.Впрочем, план Украины пока не срабатывает.«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал утром 29 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своём микроблоге.При этом гендиректор МАГАТЭ не уточнил точную дату приезда делегации на объект.Проверенные террористические методыРяд украинских источников сообщил об убийстве народного депутата от «Слуги народа» Алексея Ковалёва, который приехал к своим избирателям в Херсонскую область и отказался покидать регион.«Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении», — заявил советник главы украинской Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, который координирует деятельность диверсантов на Херсонщине.Источник издания «Украинская правда» в «Слуге народа» подтвердил информацию о смерти Ковалева.«Да, правда», — указал источник.Косвенно подтвердили убийство нардепа и источники украинского издания «Мост» в правоохранительных органах. При этом они указали, что есть вероятность инсценировки.Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Ковалёва зарезали.«Предатель, коллаборант и бывший нардеп Алексей Ковалёв зарезан в собственном доме в оккупированном городе Голая Пристань. Об этом сейчас говорит много источников на оккупированной и контролированной территории. Около его дома очень много оккупационных "полицейских"», — отметил Цаплиенко в ночь 29 августа.Возможную гибель Ковалёва прокомментировал и бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.«В УкрСМИ большая радость. Пишут, что убили депутата Верховной Рады, перешедшего на сторону народа, министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалёва. Первое покушение было неудачным. Это второе. Все шутят и поздравляют друг друга. Нелюди!», — отметил Царёв.Пока официального подтверждения гибели Ковалёва нет.Примечательно, что новости об обстреле Энергодара, а также об убийстве Ковалёва появились после закрытого совещания силовиков у президента Украины Владимира Зеленского. Последний в своём вечернем обращении к украинцам заявил, что россияне скоро «ощутят последствия» этого закрытого совещания.Ревность ЗеленскогоГенерал-майор Сергей Кривонос — бывший замкомандующего Сил специальных операций, а также экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины оказался под следствием. Главное бюро расследований открыло дело по поводу того, на каких основаниях Кривонос руководил обороной аэропорта «Киев» (известен также как «Жуляны») в феврале-марте. Письмо ГБР в Генштаб обнародовал ряд украинских журналистов.«Да, действительно, против меня 2 августа возбуждено уголовное дело ГБР. Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о назначении меня командиром обороны аэропорта "Жуляны" и о зачислении меня на военную службу. Поэтому возбуждено заказное дело, что я будто бы отдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта "Жуляны" в феврале-марте. В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить моё зачисление на военную службу, чтобы не позволить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, Зеленский считает меня политическим оппонентом», — заявил сам Кривонос в комментарии изданию «Цензор.Нет».Он заявил, что перед войной его уволили из армии из-за критики бездействия Зеленского.«25 февраля <...> заключил, что противник после Гостомеля может выбросить десант непосредственно в Киев, в аэропорт "Жуляны", и выехал туда ознакомиться с обстановкой. Я увидел, что в "Жулянах" на тот момент отсутствовали какие-либо руководители, отвечающие за оборону стратегического объекта, а также отсутствовали средства обороны. Я позвонил оттуда главнокомандующему ВСУ Залужному, сообщил обстановку, и получил устный приказ взять под командование оборону аэропорта. По приказу Залужного мне направили партию пулеметов 12,7 мм и 7,62 мм, а также зенитные установки 23 мм. Но это было уже в начале марта. Я объединил все подразделения, в большинстве из необстрелянных людей — пограничников, срочников из президентского полка, нацгвардейцев, добровольцев, ветеранов морской пехоты, собратьев из ДУК*, и курсантов Военного института университета Шевченко, и принял меры по обстановке, которые считал необходимыми», — рассказал Кривонос.Так, взлётная полоса была залита машинной смазкой и перегорожена техникой, все объекты и периметр были подготовлены к противодесантной обороне. Кроме того, Кривонос наладил подготовку личного состава и проводил учебные стрельбы.«Там был сначала полный хаос, но мы быстро создали организацию. Все мои действия были подтверждены руководством ВСУ, а 13 марта Залужный подтвердил мои полномочия личным приказом. 13 марта меня снова зачислили на военную службу. Но 29 марта я прибыл к Валерию Федоровичу и узнал, что приказ о зачислении меня на службу отменен. Я узнал в руководстве ВСУ, что сделано по приказу верховного главнокомандующего Зеленского. Мне сказали прямо мои источники: "Наверху полагают, что скоро будет победа, и после войны должен быть только один главный герой — Верховный, он считает, что ты будешь мешать ему», — отметил Кривонос.Сам Кривонос возмутился, что Зеленского «не беспокоит, что на фронт бросают десятки тысяч неподготовленных людей, которые теряются без опытных командиров, что война будет долгой». Вместо этого Зеленский занялся расправой над политическими оппонентами.«Это большой стыд, что теперь ГБР придумало против меня искусственное дело, меня обвиняют, что я делал всё должное для защиты Украины, в то время как Верховный главнокомандующий, проваливший организацию обороны страны, только давал интервью из подвала. Это большой стыд для государства», — заявил Кривонос.При этом он заявил, что этим делом власти хотят добиться того, чтобы Кривоноса предали его собратья по оружию.«Я думаю о том, насколько низка мораль у наших руководителей. Они думают, что армия будет предавать своих товарищей. Пожалуй, так принято в "Квартале", но в армии такие позорные вещи не пройдут», — подчеркнул Кривонос.По словам экс-замкомандующего украинских ССО, дело против него — это пятно позора не на нём, а на самом Зеленском.* Запрещённая в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220828/1038197343.html

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https://ukraina.ru/20220828/1038191176.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив