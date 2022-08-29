Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега - 29.08.2022 Украина.ру
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Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега
Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега - 29.08.2022 Украина.ру
Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега
Один из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth сломался, отойду от берегов Соединенного Королевства, сообщил 28 августа канал Sky News
2022-08-29T09:39
2022-08-29T09:40
новости
авианосцы
британия
учения
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Сообщается, что авианосец HMS Prince of Wales направлялся на учения с США.Поломка объясняется "механической проблемой", в данный момент авианосец стоит на якоре около острова Уайт.По информации журналистов, у корабля может быть поврежден правый гребной вал.
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новости, авианосцы, британия, учения
Новости, авианосцы, Британия, Учения

Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега

09:39 29.08.2022 (обновлено: 09:40 29.08.2022)
 
HMS Prince of Wales
HMS Prince of Wales
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Один из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth сломался, отойду от берегов Соединенного Королевства, сообщил 28 августа канал Sky News
Сообщается, что авианосец HMS Prince of Wales направлялся на учения с США.
Поломка объясняется "механической проблемой", в данный момент авианосец стоит на якоре около острова Уайт.
Вскоре после того, как авианосец отошел от берега, произошла серьезная техническая неисправность.
По информации журналистов, у корабля может быть поврежден правый гребной вал.
07:23
Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - BloombergВласти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса
 
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