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Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега

Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега - 29.08.2022 Украина.ру

Британский авианосец сломался, едва отойдя от берега

Один из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth сломался, отойду от берегов Соединенного Королевства, сообщил 28 августа канал Sky News

2022-08-29T09:39

2022-08-29T09:39

2022-08-29T09:40

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Сообщается, что авианосец HMS Prince of Wales направлялся на учения с США.Поломка объясняется "механической проблемой", в данный момент авианосец стоит на якоре около острова Уайт.По информации журналистов, у корабля может быть поврежден правый гребной вал.

https://ukraina.ru/20220829/1038199248.html

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новости, авианосцы, британия, учения