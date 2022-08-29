https://ukraina.ru/20220829/1038193215.html

Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ

Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ

Русские войска в Донбассе имеют меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока мы превосходим ВСУ в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T08:45

2022-08-29T08:45

2022-08-29T08:45

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У ВСУ сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается, констатировал эксперт.Собеседник издания добавил, что Союз добровольцев Донбасса старается максимально восполнить недостатки общеармейского снабжения наших подразделений. На передовую, благодаря помощи спонсоров, регулярно отправляется все то, что необходимо бойцам.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, первая мировая война, вторая мировая война, добровольцы, украина