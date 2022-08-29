https://ukraina.ru/20220829/1038193215.html
Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ
Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ
Русские войска в Донбассе имеют меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока мы превосходим ВСУ в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T08:45
2022-08-29T08:45
2022-08-29T08:45
новости
всу
донбасс
первая мировая война
вторая мировая война
добровольцы
украина
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У ВСУ сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается, констатировал эксперт.Собеседник издания добавил, что Союз добровольцев Донбасса старается максимально восполнить недостатки общеармейского снабжения наших подразделений. На передовую, благодаря помощи спонсоров, регулярно отправляется все то, что необходимо бойцам.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, первая мировая война, вторая мировая война, добровольцы, украина
Новости, ВСУ, Донбасс, Первая мировая война, Вторая мировая война, добровольцы, Украина
Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ
Русские войска в Донбассе имеют меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока мы превосходим ВСУ в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
У ВСУ сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается, констатировал эксперт.
"Эта война является аналогом Первой мировой войны в некотором роде. Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Вот у нас примерно то же самое произошло. Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов", - указал Бородай.
Собеседник издания добавил, что Союз добровольцев Донбасса старается максимально восполнить недостатки общеармейского снабжения наших подразделений. На передовую, благодаря помощи спонсоров, регулярно отправляется все то, что необходимо бойцам.