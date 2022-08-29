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Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ

Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру

Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ

Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T08:30

2022-08-29T08:30

2022-08-29T08:30

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Пока трудно сказать, будет или не будет штурмоваться Харьков, но город однозначно перейдет под контроль русских войска, учитывая специфику боевых действий на линии Краматорск-Славянск-Изюм-Харьков, подчеркнул Алехин.Учитывая, что наши силы выбивают самые боеспособные силы ВСУ, нацбатов и многочисленных наемников, особенно из Польши, вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать город, заключил собеседник издания.

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2022

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новости, пехота, харьков, всу, польша, иностранные наемники, кракен, изюм, славянск, штурм