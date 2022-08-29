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Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ
Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру
Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ
Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T08:30
2022-08-29T08:30
2022-08-29T08:30
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Пока трудно сказать, будет или не будет штурмоваться Харьков, но город однозначно перейдет под контроль русских войска, учитывая специфику боевых действий на линии Краматорск-Славянск-Изюм-Харьков, подчеркнул Алехин.Учитывая, что наши силы выбивают самые боеспособные силы ВСУ, нацбатов и многочисленных наемников, особенно из Польши, вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать город, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пехота, харьков, всу, польша, иностранные наемники, кракен, изюм, славянск, штурм
Новости, пехота, Харьков, ВСУ, Польша, иностранные наемники, Кракен, Изюм, Славянск, штурм
Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ
Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Как это назвать "пехотой", если туда входят разведчики, снайперы, саперы, и все это поддерживается бронетехникой? Это хорошо обученное подразделение, куда могут входить десантники, спецназовцы, мотострелки или танкисты", - указал эксперт.
Пока трудно сказать, будет или не будет штурмоваться Харьков, но город однозначно перейдет под контроль русских войска, учитывая специфику боевых действий на линии Краматорск-Славянск-Изюм-Харьков, подчеркнул Алехин.
Учитывая, что наши силы выбивают самые боеспособные силы ВСУ, нацбатов и многочисленных наемников, особенно из Польши, вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать город, заключил собеседник издания.