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Китай привел армию в повышенную боеготовность из-за двух крейсеров США у Тайваня
Китай привел армию в повышенную боеготовность из-за двух крейсеров США у Тайваня - 28.08.2022 Украина.ру
Китай привел армию в повышенную боеготовность из-за двух крейсеров США у Тайваня
Крейсеры ВМС США осуществили проход по Тайваньскому проливу, армию Китая привели в повышенную боевую готовность. Об этом говорится в распространенном сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И
2022-08-28T09:41
2022-08-28T09:41
2022-08-28T09:41
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сша
тайвань
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28 августа крейсеры Военно-морских сил США Chancellorsville и Antietam прошли через Тайваньский пролив. Корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопроводили крейсеры. Вооруженные силы Китая привели в повышенную боеготовность."Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении.Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam прошли по Тайваньскому проливу несмотря не неоднократные предупреждения Пекина. В США проход кораблей назвали "демонстрацией приверженности Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Проход кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Визит обострил напряженность в регионе: власти Китая объявили военные учения, в МИД КНР назвали визит Пэлоси грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.
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новости, китай, сша, тайвань, армия
Новости, Китай, США, Тайвань, Армия
Китай привел армию в повышенную боеготовность из-за двух крейсеров США у Тайваня
Крейсеры ВМС США осуществили проход по Тайваньскому проливу, армию Китая привели в повышенную боевую готовность. Об этом говорится в распространенном сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И
28 августа крейсеры Военно-морских сил США Chancellorsville и Antietam прошли через Тайваньский пролив. Корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопроводили крейсеры. Вооруженные силы Китая привели в повышенную боеготовность.
"Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении.
Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam прошли по Тайваньскому проливу несмотря не неоднократные предупреждения Пекина. В США проход кораблей назвали "демонстрацией приверженности Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Проход кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Визит обострил напряженность в регионе: власти Китая объявили военные учения, в МИД КНР назвали визит Пэлоси грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.