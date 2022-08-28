https://ukraina.ru/20220828/1038184913.html

Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь

Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь - 28.08.2022 Украина.ру

Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь

Это не иллюзия, это актуальная потребность, потому что после установления мира на Украине ее нужно будет восстанавливать - заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру.

2022-08-28T08:45

2022-08-28T08:45

2022-08-28T08:45

николай азаров

союз белоруссии и россии

украина-ес

россия

беларусь

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Я сторонник того, чтобы она сама этого делала, у нее есть все необходимые возможности, но нужен рынок соседних стран - говорит экс премьер.Какие формы это примет, не будем загадывать, они могут поступательно развиваться, вот ЕС тоже не сразу стал такой структурой, до этого шли процессы интеграционные - добавил Николай Азаров.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николай азаров, союз белоруссии и россии, украина-ес, россия, беларусь