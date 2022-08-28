https://ukraina.ru/20220828/1038184913.html
Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь
Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь - 28.08.2022 Украина.ру
Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь
Это не иллюзия, это актуальная потребность, потому что после установления мира на Украине ее нужно будет восстанавливать - заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру.
2022-08-28T08:45
2022-08-28T08:45
2022-08-28T08:45
николай азаров
союз белоруссии и россии
украина-ес
россия
беларусь
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Я сторонник того, чтобы она сама этого делала, у нее есть все необходимые возможности, но нужен рынок соседних стран - говорит экс премьер.Какие формы это примет, не будем загадывать, они могут поступательно развиваться, вот ЕС тоже не сразу стал такой структурой, до этого шли процессы интеграционные - добавил Николай Азаров.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, союз белоруссии и россии, украина-ес, россия, беларусь
Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь
Это не иллюзия, это актуальная потребность, потому что после установления мира на Украине ее нужно будет восстанавливать - заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру.
Я сторонник того, чтобы она сама этого делала, у нее есть все необходимые возможности, но нужен рынок соседних стран - говорит экс премьер.
Это рынок России, Украины, Казахстана, Белоруссии, ведь кто будет помогать Украине? Чехия? Польша, которая спит и видит, как бы ее сделать частью Речи Посполитой? Всё говорит о том, что какие–то отношения интеграционные должны быть.
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
Какие формы это примет, не будем загадывать, они могут поступательно развиваться, вот ЕС тоже не сразу стал такой структурой, до этого шли процессы интеграционные - добавил Николай Азаров.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: