https://ukraina.ru/20220828/1038183854.html

Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян

Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру

Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян

Восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-28T07:45

2022-08-28T07:45

2022-08-28T07:45

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Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - говорит эксперт.Никто не поможет, кроме успеха русской армии, они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию - говорит Гаспарян. Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html

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2022

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