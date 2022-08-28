Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
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Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян
Восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-28T07:45
2022-08-28T07:45
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Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - говорит эксперт.Никто не поможет, кроме успеха русской армии, они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию - говорит Гаспарян. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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украина, россия, сво, магатэ, оон, совбез оон
Украина, Россия, СВО, магатэ, ООН, Совбез ООН

Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян

07:45 28.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - говорит эксперт.

На основе этого можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну. У меня сомнения большие, что эта цель будет реализуема.

Никто не поможет, кроме успеха русской армии, они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию - говорит Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Армен Гаспарян интервью
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