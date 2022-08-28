https://ukraina.ru/20220828/1038183854.html
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян
Восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-28T07:45
2022-08-28T07:45
2022-08-28T07:45
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Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - говорит эксперт.Никто не поможет, кроме успеха русской армии, они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию - говорит Гаспарян. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, магатэ, оон, совбез оон
Украина, Россия, СВО, магатэ, ООН, Совбез ООН
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен Гаспарян
Восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - говорит эксперт.
На основе этого можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну. У меня сомнения большие, что эта цель будет реализуема.
Никто не поможет, кроме успеха русской армии, они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию - говорит Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: