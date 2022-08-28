https://ukraina.ru/20220828/1038183729.html
Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма
Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма - 28.08.2022 Украина.ру
Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма
Нет после 24 февраля никакого в принципе международного права, введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это ликвидация этого международного права, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру..
2022-08-28T07:30
2022-08-28T07:30
2022-08-28T07:30
украина
владимир зеленский
армен гаспарян
сво
крым
чей крым
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6640309ce8554fc37c84ef41f5fa9c48.jpg
Зеленский может не признавать Крым российским, и Запад может не признавать, но он не понимает, что это сразу автоматически означает прилет стратегического ядерного оружия - говорит политолог.Ну и, наконец, саммит "Крымская платформа"… Практического смысла в этом августовском сборище клопов и тараканов нет никакого. Если Эрдогану нравится эта миротворческая миссия - ну, ради Бога. Но она не результативна. Это бессмысленно.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир зеленский, армен гаспарян, сво, крым, чей крым
Украина, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, СВО, Крым, Чей Крым
Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма
Нет после 24 февраля никакого в принципе международного права, введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это ликвидация этого международного права, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру..
Зеленский может не признавать Крым российским, и Запад может не признавать, но он не понимает, что это сразу автоматически означает прилет стратегического ядерного оружия - говорит политолог.
Пусть возвращает, если может. Вперед и с песней! Давай, иди, шуруй! Я посмотрю, что у тебя получится, у четкого пацанчика. На словах ведь все фартовые. Мне из Киева прислали (сообщение – Ред.) - у них там под Авдеевкой трёшечка под окружение идет. Три тысячи (солдат ВСУ – Ред.). Вот ему о чем надо думать! А он такой сидит: "Я верну Крым, мне тут никто не указ".
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
Ну и, наконец, саммит "Крымская платформа"… Практического смысла в этом августовском сборище клопов и тараканов нет никакого. Если Эрдогану нравится эта миротворческая миссия - ну, ради Бога. Но она не результативна. Это бессмысленно.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: