https://ukraina.ru/20220828/1038183729.html

Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма

Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма - 28.08.2022 Украина.ру

Политолог: Зеленскому надо думать о солдатах в окружении, а не о возвращении Крыма

Нет после 24 февраля никакого в принципе международного права, введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это ликвидация этого международного права, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру..

2022-08-28T07:30

2022-08-28T07:30

2022-08-28T07:30

украина

владимир зеленский

армен гаспарян

сво

крым

чей крым

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Зеленский может не признавать Крым российским, и Запад может не признавать, но он не понимает, что это сразу автоматически означает прилет стратегического ядерного оружия - говорит политолог.Ну и, наконец, саммит "Крымская платформа"… Практического смысла в этом августовском сборище клопов и тараканов нет никакого. Если Эрдогану нравится эта миротворческая миссия - ну, ради Бога. Но она не результативна. Это бессмысленно.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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