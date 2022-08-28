Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов - 28.08.2022 Украина.ру
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Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов
Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов - 28.08.2022 Украина.ру
Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов
В Донбассе, освобожденном от укрфашистов, восстанавливают памятники Великой Отечественной войны
2022-08-28T10:29
2022-08-28T10:29
саур-могила
донбасс
герои
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Символ подвига страны и свободы Донбасса - мемориал на Саур-Могиле был разрушен в результате действий украинских формирований в 2014 году. Сейчас его восстановлением занимается вся Россия – у монумента побывали журналисты Украина.ру Александр Чаленко и Эдуард Рштуни.Прямой дорогой лежит путь к Саур-Могиле – священному месту не только для людей Донбасса, но и для каждого патриота большой страны. Дорога эта лежат вдоль заброшенных шахт, давно не обрабатываемых полей, посёлков и городков, в которых, несмотря на почти десятилетнюю войну, люди поддерживают свой скромный, бедный, но героический быт. Харцызск, Зугрэс, Шахтёрск, Торез…Водитель Паша крутит в руке армянскую сигарету и едет, не полагаясь на навигатор. Паша знаком с этими местами не понаслышке: его выцветшая форма, перчатки и солнцезащитные очки не выглядели бы на человеке непричастном боевым действиям столь органично. Впрочем, непричастных к войне на Донбассе можно пересчитать по пальцам.Поворот в Снежном – и дорога, исщерблённая войной, перемежается с новым и гладким асфальтом. К нам присоединяется член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская. "Это Самара" -- с гордостью говорит Наталья Михайловна о Самарской области, которая взяла шефство над её родным Снежным и отстроила дороги.Уже издалека виднеется колоссальный курган, увенчанный стелой. По легендам, здесь был захоронен эпический казак Саур, защищавший соотечественников от нашествий крымских татар. Но реальная история этого места заставляет склонить головы и не оставляет места небылицам.Действительно, именно здесь захоронены тысячи героев Великой Отечественной. Саур-Могила – донецкая сестра Мамаева кургана – переходила из рук наших войск к нацистам несколько раз. Жесточайшие бои обусловило стратегическое положение этой высоты. В беспрерывных атаках погибали половины полков: нацисты остервенело держались за тогда ещё безымянную высоту "277,9", пока сам фельдмаршал Манштейн по приказу Гитлера не отвел приговорённую группу германских войск с Донбасса.Машина подъехала на строящуюся парковку. Вокруг – шум работающих инструментов, везде видны фигуры строителей и геодезистов, барельефы обрабатывают пескоструем. Строительный кран на самой вершине поднимает нижнюю часть статуи советского солдата, которая некогда стояла у обелиска.Саур-Могила видела не одну войну. Идейные наследники Рейха – украинские нацисты – всё так же остервенело вгрызались в священную землю в 2014-м, и, как следствие, уничтожили весь мемориальный комплекс, построенный после Великой Отечественной. Всё так же политым кровью защитников Родины – уже наших современников -- оказался курган.Нас встречает ответственный за охрану – на шевроне символ "Саур-Могила". Подчёркнуто любезен с Натальей Михайловной – но более скептически настроен к журналистам "Украина.ру", и только после проверки аккредитации разрешает пройти лишь к лестнице, ведущей к монументу.Здесь, с левой стороны от пилонов, посвящённых героям Великой Отечественной, строятся новые монументы защитникам Донбасса. Пока в строй введена лишь одна скульптурная группа – на ней изображены солдаты, сапёры, стрелки республики.Наталья Михайловна стоит напротив меня на фоне монументов, и, борясь с порывистым ветром, столь характерным для Саур-Могилы, рассказывает о священном месте."Именно подвигу советских солдат ко дню освобождения Донбасса был посвящён этот мемориал, который служил символом победы над фашизмом. Сюда, на 9 мая, на день освобождения Донбасса – к 8 сентября, съезжалось колоссальное количество машин, сюда приезжали люди из России, из всех городов Республики. И после разрушения до основания в 2014 году сюда съезжалась вся Республика. Нацистские украинские преступники в бессильной злобе обстреливали монумент, уничтожая, сантиметр за сантиметром, пилоны, стелу, солдата. Мы всё это наблюдали из нашего города – как здесь звучали взрывы, как дымилась наша славная высота. И, как в 43-м, её смогли сначала отстоять, потом, к сожалению, не удержались, и в конце концов выбили укронацистов к концу августа 2014 года. Ценой немалых потерь. Здесь погибли как ополченцы, так и добровольцы и простые жители города".Нас встречает Николай Лунин – поэт, народный артист ДНР, десантник, и старый знакомый Александра Чаленко. Большой и добродушный Николай Александрович взмахом руки пригласил нас подняться по лестнице к мемориалу, предложив забыть наставления охраны.Мы смогли рассмотреть барельефы вблизи.Почти дойдя до вершины, услышали бойкую восточную речь. На восстановительных работах задействованы таджики. "Они у нас русифицированы" -- улыбается Лунин. Отметил он и работу армянских каменотёсов – по его убеждению, лучших в мире.Не доходя до Вечного огня, к нам подошёл Федя. С сильным восточным акцентом, но на чистом русском рассказывал про то, как здесь работают его соотечественники и представители разных национальностей. Федя очень хотел увидеть своё фото в Интернете – опубликуем его здесь. Федя - справа.На восстановлении Саур-Могилы задействованы и студенческие стройотряды со всей России. "Тыва, Бурятия, Волгоград, Казань, Белгород, Киров, Иркутск, Томск…", -- сбивается со счёта историк-консультант. Всем миром, всей большой страной.Справа от монумента расположена часовня, построенная в честь защитников Донбасса. А рядом – камень-подножие креста, воздвигнутого в память о защитниках Отечества прошлого. "Крест сей возд….нут и ос…..щен в лето 1998 от Рождества Христова…". Креста на камне больше нет. А сам камень, изрешечённый осколками и пулями, оставлен в память о том, чем стала Украина.Мнения о сроках окончательного восстановления мемориала разошлись. Мы узнали, что Вечный огонь пока погас – не успели провести постоянную газовую линию. Возжён он был лишь на официальном открытии мемориала 25 августа. Застать окончательное восстановление статуи солдата мы тоже, к сожалению, не успели. Но, покидая Саур-Могилу, мы конечно, не могли уехать отсюда не то что равнодушными, но даже спокойными. В горле стоял ком. Пусть это звучит для кого-то излишне пафосно, но нас переполняли чувства смирения перед павшими солдатами Великой Отечественной и нынешними, погибшими здесь нашими современниками, так же отстоявшими Саур-могилу, как и их отцы и деды. И, конечно, мы испытывали гордость за героев. Благодарности за их подвиг, которых пространство объединило, несмотря на разрыв почти в семь десятков лет. Это - наша вера, это наши предки, это - наша многонациональная страна. Это и есть главное основание, фундамент нашей жизни...
https://ukraina.ru/20220304/1033434588.html
https://ukraina.ru/20220509/1033934186.html
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Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
саур-могила, донбасс, герои
Саур-Могила, Донбасс, герои

Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов

10:29 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия на Саур-могиле в ДНР
Траурные мероприятия на Саур-могиле в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Эдуард
Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Александр
Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В Донбассе, освобожденном от укрфашистов, восстанавливают памятники Великой Отечественной войны
Символ подвига страны и свободы Донбасса - мемориал на Саур-Могиле был разрушен в результате действий украинских формирований в 2014 году. Сейчас его восстановлением занимается вся Россия – у монумента побывали журналисты Украина.ру Александр Чаленко и Эдуард Рштуни.
Прямой дорогой лежит путь к Саур-Могиле – священному месту не только для людей Донбасса, но и для каждого патриота большой страны. Дорога эта лежат вдоль заброшенных шахт, давно не обрабатываемых полей, посёлков и городков, в которых, несмотря на почти десятилетнюю войну, люди поддерживают свой скромный, бедный, но героический быт. Харцызск, Зугрэс, Шахтёрск, Торез…
Водитель Паша крутит в руке армянскую сигарету и едет, не полагаясь на навигатор. Паша знаком с этими местами не понаслышке: его выцветшая форма, перчатки и солнцезащитные очки не выглядели бы на человеке непричастном боевым действиям столь органично. Впрочем, непричастных к войне на Донбассе можно пересчитать по пальцам.
Поворот в Снежном – и дорога, исщерблённая войной, перемежается с новым и гладким асфальтом. К нам присоединяется член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская. "Это Самара" -- с гордостью говорит Наталья Михайловна о Самарской области, которая взяла шефство над её родным Снежным и отстроила дороги.
© Эдуард РштуниСаур-Могила
Саур-Могила
© Эдуард Рштуни
Саур-Могила
Уже издалека виднеется колоссальный курган, увенчанный стелой. По легендам, здесь был захоронен эпический казак Саур, защищавший соотечественников от нашествий крымских татар. Но реальная история этого места заставляет склонить головы и не оставляет места небылицам.

"Здесь каждый сантиметр полит кровью. Это место силы", – скажет потом нам Курянская о Саур-Могиле.

Действительно, именно здесь захоронены тысячи героев Великой Отечественной. Саур-Могила – донецкая сестра Мамаева кургана – переходила из рук наших войск к нацистам несколько раз. Жесточайшие бои обусловило стратегическое положение этой высоты. В беспрерывных атаках погибали половины полков: нацисты остервенело держались за тогда ещё безымянную высоту "277,9", пока сам фельдмаршал Манштейн по приказу Гитлера не отвел приговорённую группу германских войск с Донбасса.
Мероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:00
Почему Саур-Могила дважды стала местом самых жестоких боёв в битвах за ДонбассСреди прочих географических названий Донбасса особняком стоит Саур-Могила. У этого природного образования судьба, возводящая его, без сомнения, в ранг священных мест. Каждый год в годовщину освобождения Донбасса это место собирает тысячи людей, объединенных памятью о подвиге. И сегодня эта память стала еще актуальнее
Машина подъехала на строящуюся парковку. Вокруг – шум работающих инструментов, везде видны фигуры строителей и геодезистов, барельефы обрабатывают пескоструем. Строительный кран на самой вершине поднимает нижнюю часть статуи советского солдата, которая некогда стояла у обелиска.
Саур-Могила видела не одну войну. Идейные наследники Рейха – украинские нацисты – всё так же остервенело вгрызались в священную землю в 2014-м, и, как следствие, уничтожили весь мемориальный комплекс, построенный после Великой Отечественной. Всё так же политым кровью защитников Родины – уже наших современников -- оказался курган.
Нас встречает ответственный за охрану – на шевроне символ "Саур-Могила". Подчёркнуто любезен с Натальей Михайловной – но более скептически настроен к журналистам "Украина.ру", и только после проверки аккредитации разрешает пройти лишь к лестнице, ведущей к монументу.
Здесь, с левой стороны от пилонов, посвящённых героям Великой Отечественной, строятся новые монументы защитникам Донбасса. Пока в строй введена лишь одна скульптурная группа – на ней изображены солдаты, сапёры, стрелки республики.
© Эдуард РштуниСаур-Могила
Саур-Могила
© Эдуард Рштуни
Саур-Могила

"В каждом лице здесь кто-то будет видеть знакомого, родного человека", - обещает консультант проекта из Российского военно-исторического общества. Второй пилон, чуть выше, будет посвящён женским образам войны. Тематика третьего, самого верхнего пилона, осталась в секрете.

Наталья Михайловна стоит напротив меня на фоне монументов, и, борясь с порывистым ветром, столь характерным для Саур-Могилы, рассказывает о священном месте.
© Эдуард РштуниСаур-Могила
Саур-Могила
© Эдуард Рштуни
Саур-Могила
"Именно подвигу советских солдат ко дню освобождения Донбасса был посвящён этот мемориал, который служил символом победы над фашизмом. Сюда, на 9 мая, на день освобождения Донбасса – к 8 сентября, съезжалось колоссальное количество машин, сюда приезжали люди из России, из всех городов Республики. И после разрушения до основания в 2014 году сюда съезжалась вся Республика. Нацистские украинские преступники в бессильной злобе обстреливали монумент, уничтожая, сантиметр за сантиметром, пилоны, стелу, солдата. Мы всё это наблюдали из нашего города – как здесь звучали взрывы, как дымилась наша славная высота. И, как в 43-м, её смогли сначала отстоять, потом, к сожалению, не удержались, и в конце концов выбили укронацистов к концу августа 2014 года. Ценой немалых потерь. Здесь погибли как ополченцы, так и добровольцы и простые жители города".
Нас встречает Николай Лунин – поэт, народный артист ДНР, десантник, и старый знакомый Александра Чаленко. Большой и добродушный Николай Александрович взмахом руки пригласил нас подняться по лестнице к мемориалу, предложив забыть наставления охраны.
Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая, 11:46
Вечный огонь на Саур-Могиле и в Мариуполе, Путин рассказал, за что сражаются военные Донбасса и России, «Бессмертный полк» в Херсоне, Зеленский вспомнил о Дне Победы. Хроника событий на Украине на 11:00 9 маяНа Саур-Могиле и в Мариуполе зажгли Вечный огонь. Президент России Владимир Путин рассказал, за что сражаются бойцы Народных милиций ДНР и ЛНР и Вооружённых сил РФ. В Херсоне проходит акция «Бессмертный полк». Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о Дне Победы
Мы смогли рассмотреть барельефы вблизи.
Почти дойдя до вершины, услышали бойкую восточную речь. На восстановительных работах задействованы таджики. "Они у нас русифицированы" -- улыбается Лунин. Отметил он и работу армянских каменотёсов – по его убеждению, лучших в мире.
Не доходя до Вечного огня, к нам подошёл Федя. С сильным восточным акцентом, но на чистом русском рассказывал про то, как здесь работают его соотечественники и представители разных национальностей. Федя очень хотел увидеть своё фото в Интернете – опубликуем его здесь. Федя - справа.
© Эдуард РштуниСаур-Могила
Саур-Могила
© Эдуард Рштуни
Саур-Могила
На восстановлении Саур-Могилы задействованы и студенческие стройотряды со всей России. "Тыва, Бурятия, Волгоград, Казань, Белгород, Киров, Иркутск, Томск…", -- сбивается со счёта историк-консультант. Всем миром, всей большой страной.
Справа от монумента расположена часовня, построенная в честь защитников Донбасса. А рядом – камень-подножие креста, воздвигнутого в память о защитниках Отечества прошлого. "Крест сей возд….нут и ос…..щен в лето 1998 от Рождества Христова…". Креста на камне больше нет. А сам камень, изрешечённый осколками и пулями, оставлен в память о том, чем стала Украина.
© Эдуард РштуниСаур-Могила
Саур-Могила
© Эдуард Рштуни
Саур-Могила
Мнения о сроках окончательного восстановления мемориала разошлись. Мы узнали, что Вечный огонь пока погас – не успели провести постоянную газовую линию. Возжён он был лишь на официальном открытии мемориала 25 августа. Застать окончательное восстановление статуи солдата мы тоже, к сожалению, не успели.

Но, покидая Саур-Могилу, мы конечно, не могли уехать отсюда не то что равнодушными, но даже спокойными. В горле стоял ком. Пусть это звучит для кого-то излишне пафосно, но нас переполняли чувства смирения перед павшими солдатами Великой Отечественной и нынешними, погибшими здесь нашими современниками, так же отстоявшими Саур-могилу, как и их отцы и деды. И, конечно, мы испытывали гордость за героев. Благодарности за их подвиг, которых пространство объединило, несмотря на разрыв почти в семь десятков лет. Это - наша вера, это наши предки, это - наша многонациональная страна. Это и есть главное основание, фундамент нашей жизни...
 
Саур-МогилаДонбассгерои
 
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