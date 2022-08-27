https://ukraina.ru/20220827/1038171337.html

Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина

Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина - 27.08.2022 Украина.ру

Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина

Единственным выходом из нынешней печальной ситуации, в которой оказалась Украина, является ликвидация националистического режима и освобождение страны от колониальной зависимости. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-08-27T06:37

2022-08-27T06:37

2022-08-27T06:37

новости

николай азаров

будущее

киевский режим

белоруссия

казахстан

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Он рассказал, что на Украине есть "нормальные политики и нормальные люди", но они в настоящее время они не могут повлиять на ход событий в стране.Азаров добавил, что будущее правительство Украины должно быть "народоорирентированным", потому что народ Украины многонационален.Что касается внешних связей страны, то экс-премьер считает, что приоритетом должны быть дружеские отношения с РФ, Белоруссией и Казахстаном.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20201120/1029694861.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, будущее, киевский режим, белоруссия, казахстан