https://ukraina.ru/20220827/1038171337.html
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина - 27.08.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
Единственным выходом из нынешней печальной ситуации, в которой оказалась Украина, является ликвидация националистического режима и освобождение страны от колониальной зависимости. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T06:37
2022-08-27T06:37
2022-08-27T06:37
новости
николай азаров
будущее
киевский режим
белоруссия
казахстан
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Он рассказал, что на Украине есть "нормальные политики и нормальные люди", но они в настоящее время они не могут повлиять на ход событий в стране.Азаров добавил, что будущее правительство Украины должно быть "народоорирентированным", потому что народ Украины многонационален.Что касается внешних связей страны, то экс-премьер считает, что приоритетом должны быть дружеские отношения с РФ, Белоруссией и Казахстаном.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20201120/1029694861.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, будущее, киевский режим, белоруссия, казахстан
Новости, Николай Азаров, будущее, киевский режим, Белоруссия, Казахстан
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
Единственным выходом из нынешней печальной ситуации, в которой оказалась Украина, является ликвидация националистического режима и освобождение страны от колониальной зависимости. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру