Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина - 27.08.2022 Украина.ру
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Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина - 27.08.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
Единственным выходом из нынешней печальной ситуации, в которой оказалась Украина, является ликвидация националистического режима и освобождение страны от колониальной зависимости. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T06:37
2022-08-27T06:37
новости
николай азаров
будущее
киевский режим
белоруссия
казахстан
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Он рассказал, что на Украине есть "нормальные политики и нормальные люди", но они в настоящее время они не могут повлиять на ход событий в стране.Азаров добавил, что будущее правительство Украины должно быть "народоорирентированным", потому что народ Украины многонационален.Что касается внешних связей страны, то экс-премьер считает, что приоритетом должны быть дружеские отношения с РФ, Белоруссией и Казахстаном.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20201120/1029694861.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, николай азаров, будущее, киевский режим, белоруссия, казахстан
Новости, Николай Азаров, будущее, киевский режим, Белоруссия, Казахстан

Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина

06:37 27.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Единственным выходом из нынешней печальной ситуации, в которой оказалась Украина, является ликвидация националистического режима и освобождение страны от колониальной зависимости. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что на Украине есть "нормальные политики и нормальные люди", но они в настоящее время они не могут повлиять на ход событий в стране.
Алексей Якубин интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 18:00
Алексей Якубин: Украина превращается в кредитно-колониальную странуПрезидент Украины Владимир Зеленский в вопросе антикоррупционных ведомств должен общаться с западными послами с позиции главы независимого государства, считает политолог Алексей Якубин
Азаров добавил, что будущее правительство Украины должно быть "народоорирентированным", потому что народ Украины многонационален.
Что касается внешних связей страны, то экс-премьер считает, что приоритетом должны быть дружеские отношения с РФ, Белоруссией и Казахстаном.

Никакая Германия, Франция, США палец о палец не ударят, чтобы восстановить Украину. Мы в этом скоро убедимся

П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай Азаровбудущеекиевский режимБелоруссияКазахстан
 
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