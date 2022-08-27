Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине - 27.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине - 27.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
Для борьбы на Украине с микробеспилотниками западных стран нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают их бесполезными, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T06:23
2022-08-27T06:23
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Пресс-служба норвежского Министерства обороны ранее сообщила, что власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов.Он рассказал, что в России скоро начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по БПЛА.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html
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новости, бпла, украина, россия
Новости, БПЛА, Украина, Россия

Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине

06:23 27.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
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Для борьбы на Украине с микробеспилотниками западных стран нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают их бесполезными, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Пресс-служба норвежского Министерства обороны ранее сообщила, что власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов.
Я уже говорил, что для борьбы с ними нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают беспилотник бесполезным (либо падает, либо возвращается на базу). Кроме того, возможно применение обычного стрелкового оружия и обычных зенитных установок, которые тоже неплохо справляются.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он рассказал, что в России скоро начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по БПЛА.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 10:06
Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО
 
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