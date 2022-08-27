https://ukraina.ru/20220827/1038170073.html

Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине

Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине - 27.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине

Для борьбы на Украине с микробеспилотниками западных стран нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают их бесполезными, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-27T06:23

2022-08-27T06:23

2022-08-27T06:23

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Пресс-служба норвежского Министерства обороны ранее сообщила, что власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов.Он рассказал, что в России скоро начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по БПЛА.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бпла, украина, россия