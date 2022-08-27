https://ukraina.ru/20220827/1038170073.html
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине - 27.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
Для борьбы на Украине с микробеспилотниками западных стран нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают их бесполезными, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T06:23
2022-08-27T06:23
2022-08-27T06:23
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Пресс-служба норвежского Министерства обороны ранее сообщила, что власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов.Он рассказал, что в России скоро начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по БПЛА.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, украина, россия
Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
Для борьбы на Украине с микробеспилотниками западных стран нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают их бесполезными, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру