"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца - 27.08.2022 Украина.ру
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"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца
"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца - 27.08.2022 Украина.ру
"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца
Иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T04:45
2022-08-27T04:45
новости
добровольцы
сво
россия
украина
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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Он рассказал, что в Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады, но это не наемники, а добровольцы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html
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новости, добровольцы, сво, россия, украина
Новости, добровольцы, СВО, Россия, Украина

"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца

04:45 27.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве
Усиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Надо просто оформлять их как добровольцев. Они останутся гражданами другого государства, но они будут приняты на службу в качестве добровольцев и оформлены соответствующим образом. Это допустимо, если это не наемничество, а добровольное участие иностранных граждан. Это общепринятая мировая практика.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он рассказал, что в Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады, но это не наемники, а добровольцы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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