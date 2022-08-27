"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве
Иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Надо просто оформлять их как добровольцев. Они останутся гражданами другого государства, но они будут приняты на службу в качестве добровольцев и оформлены соответствующим образом. Это допустимо, если это не наемничество, а добровольное участие иностранных граждан. Это общепринятая мировая практика.
Он рассказал, что в Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады, но это не наемники, а добровольцы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.