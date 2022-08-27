https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца

"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца - 27.08.2022 Украина.ру

"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца

Иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-08-27T04:45

2022-08-27T04:45

2022-08-27T04:45

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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Он рассказал, что в Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады, но это не наемники, а добровольцы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы, сво, россия, украина