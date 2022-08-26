https://ukraina.ru/20220826/1038173031.html

Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на Украине

Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на Украине - 26.08.2022 Украина.ру

Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на Украине

Украина усилила обстрелы ЗАЭС и пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Украинские силовики продолжают организовывать теракты в Северной Таврии

2022-08-26T19:45

2022-08-26T19:45

2022-08-26T19:45

эксклюзив

хроники

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Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов после обстрела территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара."Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", — сказал собеседник агентства около 17:23.Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.Как утверждается, радиационный фон после инцидента остается в норме.Позже пресс-служба администрации Энергодара сообщила, что украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, выпустив ещё шесть снарядов"За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще 6 артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов", - говорилось в сообщении.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал открытое письмо жителей региона к руководству МАГАТЭ."Мы, жители Запорожской области обращаемся к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично главе Рафаэлю Гросси. В районе самой большой атомной станции в Европе – Запорожской – сложилась критическая ситуация. Вооружённые силы Украины ведут регулярные обстрелы территории станции с помощью дальнобойных ракет западного производства, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", - указывалось в нём.Жители региона предупредили МАГАТЭ о катастрофе."Результатом этих безумных действий украинского политического и военного руководства может стать катастрофа, гораздо более страшная чем на Чернобыльской АЭС, что нанесёт сокрушительный удар по экологии и здоровью жителей всей Европы, а не только Запорожской области и соседних регионов. Возможные негативные последствия европейцы будут ощущать ещё многие десятилетия – увеличение количества больных онкологическими заболеваниями, сопутствующие болезни, в том числе – генетические, загрязнение сельскохозяйственных земель и бегство населения из зон, попавших под радиационные осадки. Это будет наша общая большая беда, которая отразится на жизнях не только нас и наших детей, но и внуков и правнуков. Многих поколений жителей Европы и всего мира", - писали жители региона.Они призвали остановить катастрофу и пригласили МАГАТЭ для инспекции Запорожской АЭС."Господин Гросси, руководители стран-членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к Вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим Вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции. Мы приглашаем делегацию МАГАТЭ для инспекции работы ЗАЭС, изучения принимаемых мер безопасности и фиксации преступных действий украинской власти", - указывалось в письме.В конце письма жители Запорожской области просили МАГАТЭ защитить миллионы жизней ни в чем неповинных людей и жизни детей как Запорожской области, так и всей Европы.Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, как ВС РФ пресекли один из обстрелов Запорожской АЭС Вооружёнными силами Украины."За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. ◽️ В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1", - рассказал Конашенков.Он отметил, что артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области."В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - отметил он.Однако ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС.Террор в Северной ТаврииВ Бердянске прогремел взрыв, сообщили РИА "Новости" в администрации города."У оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников", — рассказал собеседник агентства.Подробности происшествия уточняются.Представитель администрации подчеркнул, что за очередным покушением на жизнь мирных жителей освобожденных территорий стоит преступный киевский режим.Позже стало известно, что Колесников скончался от ранений."Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва. По уточнённой информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там. Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", — сообщила мэрия Бердянска.Двумя днями ранее — 24 августа — украинскими террористами был убит глава военно-гражданской администрации пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство, которое активировали, когда Сушко вёз приёмную дочь в детский сад. В результате взрыва Сушко погиб. Его приёмная дочь критических ранений не получила.За четыре дня до теракта в Михайловке в России под Москвой украинцы совершили ещё один теракт — в автомобиле была взорвана журналистка и философ Дарья Дугина. Позже ФСБ назвала имя убийцы — ею оказалась Наталья Вовк, которая въехала в РФ под видом беженки. При этом в теракте Вовк могла задействовать свою несовершеннолетнюю дочь Софию Шабан. Вовк удалось скрыться — после теракта она с дочерью спешно покинула территорию РФ, выехав в Эстонию.За два месяца до этого — 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.Примечательно, что в террористической деятельности украинским военным и сотрудникам спецслужб активно помогают украинские журналисты."Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или вы пребываете на оккупированных территориях, напишите мне в электронную почту или нам в Telegram-канал. Анонимность гарантируем", — призвала журналистка проекта BIHUS.Info Алиса Юрченко в сюжете о смертях и покушениях на противников киевского режима в Херсонской области.В день гибели Колесникова в Бердянске проект "Слідство.Інфо" со ссылкой на СБУ обнародовал личные данные ряда правоохранителей Запорожской области, которых обвинили в "сотрудничестве с оккупантами". Журналистка проекта Вероника Хорольская рассказала также и о родственниках правоохранителей, чем поставила их жизни под угрозу.

https://ukraina.ru/20220826/1038164231.html

https://ukraina.ru/20220826/1038145308.html

https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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