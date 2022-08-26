Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России - 26.08.2022 Украина.ру
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Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России
Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России - 26.08.2022 Украина.ру
Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России
Негласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
2022-08-26T19:16
2022-08-26T19:17
новости
ноам хомский
сша
билл клинтон
ирак
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Он отметил, что, начиная с администрации Билла Клинтона, все правительства США прекрасно знали, что Россия рассматривает вступление Украины в НАТО как ключевую угрозу своей безопасности.Однако Белый Дом даже не рассматривал возможность какого-либо разумного решения, которое бы приняло во внимание тревогу президента России Владимира Путина по поводу возможности присоединения Украины к западному военному блоку.Американский учёный подчеркнул, что провокации США продолжались вплоть до начала военных действий. Они не ограничились саботажем предлагаемых РФ переговоров в области безопасности, но включали и планы по превращению Украины в "де-факто" члена НАТО.Осуждая специальную военную операцию России, Хомский не сомневается, что она была спровоцирована США.Он добавил, что в таком обязательном упоминании слова "неспровоцированное" легко увидеть не слишком хорошо скрываемое чувство вины со стороны Запада.Историк напомнил об англо-американском вторжении в Ирак, которое назвал "полностью неспровоцированным".
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новости, ноам хомский, сша, билл клинтон, ирак, нато, сми
Новости, Ноам Хомский, США, Билл Клинтон, Ирак, НАТО, СМИ

Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России

19:16 26.08.2022 (обновлено: 19:17 26.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Andrew Rusk CC BY 2.0Ноам Хомский
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© commons.wikimedia.org / Andrew Rusk CC BY 2.0
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Негласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он отметил, что, начиная с администрации Билла Клинтона, все правительства США прекрасно знали, что Россия рассматривает вступление Украины в НАТО как ключевую угрозу своей безопасности.
Однако Белый Дом даже не рассматривал возможность какого-либо разумного решения, которое бы приняло во внимание тревогу президента России Владимира Путина по поводу возможности присоединения Украины к западному военному блоку.
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27 января, 12:56
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Американский учёный подчеркнул, что провокации США продолжались вплоть до начала военных действий. Они не ограничились саботажем предлагаемых РФ переговоров в области безопасности, но включали и планы по превращению Украины в "де-факто" члена НАТО.
Осуждая специальную военную операцию России, Хомский не сомневается, что она была спровоцирована США.

Более, чем очевидная история провокаций [США] по-видимому, является причиной негласного правила, согласно которому нападение русских должно называться "неспровоцированным" — термин, который в других обстоятельствах почти не используется, но в данном случае требуется в "приличном обществе". У психологов не должно возникнуть проблем с объяснением [этого] любопытного поведения

Ноам Хомский
Американский лингвист, историк и философ
Он добавил, что в таком обязательном упоминании слова "неспровоцированное" легко увидеть не слишком хорошо скрываемое чувство вины со стороны Запада.
Историк напомнил об англо-американском вторжении в Ирак, которое назвал "полностью неспровоцированным".
 
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Заголовок открываемого материала
19:16Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России
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