https://ukraina.ru/20220826/1038172736.html

Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России

Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России - 26.08.2022 Украина.ру

Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России

Негласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский

2022-08-26T19:16

2022-08-26T19:16

2022-08-26T19:17

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Он отметил, что, начиная с администрации Билла Клинтона, все правительства США прекрасно знали, что Россия рассматривает вступление Украины в НАТО как ключевую угрозу своей безопасности.Однако Белый Дом даже не рассматривал возможность какого-либо разумного решения, которое бы приняло во внимание тревогу президента России Владимира Путина по поводу возможности присоединения Украины к западному военному блоку.Американский учёный подчеркнул, что провокации США продолжались вплоть до начала военных действий. Они не ограничились саботажем предлагаемых РФ переговоров в области безопасности, но включали и планы по превращению Украины в "де-факто" члена НАТО.Осуждая специальную военную операцию России, Хомский не сомневается, что она была спровоцирована США.Он добавил, что в таком обязательном упоминании слова "неспровоцированное" легко увидеть не слишком хорошо скрываемое чувство вины со стороны Запада.Историк напомнил об англо-американском вторжении в Ирак, которое назвал "полностью неспровоцированным".

https://ukraina.ru/20220127/1033163643.html

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новости, ноам хомский, сша, билл клинтон, ирак, нато, сми