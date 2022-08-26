https://ukraina.ru/20220826/1038172410.html

Гаспарян: пора заканчивать СВО и начинать контртеррористическую операцию. Видео

Гаспарян: пора заканчивать СВО и начинать контртеррористическую операцию. Видео - 26.08.2022 Украина.ру

Гаспарян: пора заканчивать СВО и начинать контртеррористическую операцию. Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

видео

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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:01:06 – Смерть Дарьи Дугиной: как не допустить подобных трагедий, где сообщники исполнительницы и что ее ждет?07:35 – Пора переформатировать СВО?17:50 – "Крымская платформа": итоги, ультиматум Анкары по Крыму и попытки Эрдогана выступить посредником;23:30 – Обстрелы ЗАЭС: есть ли смысл в визите инспекции МАГАТЭ?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России.Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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