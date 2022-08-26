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Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене

Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене - 26.08.2022 Украина.ру

Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене

Бывшую главу Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Инну Иваночко обвинили в госизмене и задержали. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе офисе генпрокурора Украины

2022-08-26T18:05

2022-08-26T18:05

2022-08-26T18:05

новости

инна иваночко

задержание

сбу

львов

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Инну Иваночко обвинили в организации и участии в проплаченных массовых мероприятиях, целью которых была "дестабилизация общественно-политических настроений" в Львовской области. По версии украинских прокуроров, Иваночко за финансовое вознаграждение осуществляла подрывную деятельность против Украины. Иваночко задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста без права залога.

https://ukraina.ru/20211111/1032639679.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, инна иваночко, задержание, сбу, львов