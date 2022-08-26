Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене
Инна Иваночко задержана во Львове
Бывшую главу Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Инну Иваночко обвинили в госизмене и задержали. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе офисе генпрокурора Украины
Инну Иваночко обвинили в организации и участии в проплаченных массовых мероприятиях, целью которых была "дестабилизация общественно-политических настроений" в Львовской области. По версии украинских прокуроров, Иваночко за финансовое вознаграждение осуществляла подрывную деятельность против Украины.
"Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединения в отдельную автономию", - говорится в сообщении.
Иваночко задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста без права залога.
11 ноября 2021, 10:59Инна Иваночко рассказывает, как ее наказали за возложение цветов к Монументу Славы во ЛьвовеНаказав одного человека за возложение цветов к Монументу Славы, нынешняя украинская власть пытается запугать других людей, считает политолог и общественный деятель из Львова Инна Иваночко