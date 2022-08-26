Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене - 26.08.2022 Украина.ру
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Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене
Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене - 26.08.2022 Украина.ру
Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене
Бывшую главу Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Инну Иваночко обвинили в госизмене и задержали. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе офисе генпрокурора Украины
2022-08-26T18:05
2022-08-26T18:05
новости
инна иваночко
задержание
сбу
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Инну Иваночко обвинили в организации и участии в проплаченных массовых мероприятиях, целью которых была "дестабилизация общественно-политических настроений" в Львовской области. По версии украинских прокуроров, Иваночко за финансовое вознаграждение осуществляла подрывную деятельность против Украины. Иваночко задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста без права залога.
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новости, инна иваночко, задержание, сбу, львов
Новости, Инна Иваночко, задержание, СБУ, Львов

Экс-главу Львовской "ОПЗЖ" задержали по подозрению в госизмене

18:05 26.08.2022
 
Инна Иваночко задержана во Львове
Инна Иваночко задержана во Львове
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Бывшую главу Львовского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Инну Иваночко обвинили в госизмене и задержали. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе офисе генпрокурора Украины
Инну Иваночко обвинили в организации и участии в проплаченных массовых мероприятиях, целью которых была "дестабилизация общественно-политических настроений" в Львовской области. По версии украинских прокуроров, Иваночко за финансовое вознаграждение осуществляла подрывную деятельность против Украины.
"Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединения в отдельную автономию", - говорится в сообщении.
Иваночко задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста без права залога.
Инна Иваночко интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 10:59
Инна Иваночко рассказывает, как ее наказали за возложение цветов к Монументу Славы во ЛьвовеНаказав одного человека за возложение цветов к Монументу Славы, нынешняя украинская власть пытается запугать других людей, считает политолог и общественный деятель из Львова Инна Иваночко
 
НовостиИнна ИваночкозадержаниеСБУЛьвов
 
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