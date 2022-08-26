https://ukraina.ru/20220826/1038167887.html

"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову

"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову - 26.08.2022 Украина.ру

"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на обвинения в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова со стороны СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе СК России

2022-08-26T17:26

2022-08-26T17:26

2022-08-26T17:26

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украина

александр бастрыкин

сбу

кадыров

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Уголовное дело в отношении сотрудников СБУ, которые возбудили уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, заведут следователи центрального аппарата СК РФ.Решения сотрудников СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону, заявили в СК. Российские следователи установят должностных лиц СБУ, принимавших решения о привлечении россиян к уголовной ответственности.

https://ukraina.ru/20220826/1038156033.html

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новости, украина, александр бастрыкин, сбу, кадыров