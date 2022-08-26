"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову - 26.08.2022 Украина.ру
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"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову
"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову - 26.08.2022 Украина.ру
"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на обвинения в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова со стороны СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе СК России
2022-08-26T17:26
2022-08-26T17:26
новости
украина
александр бастрыкин
сбу
кадыров
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Уголовное дело в отношении сотрудников СБУ, которые возбудили уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, заведут следователи центрального аппарата СК РФ.Решения сотрудников СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону, заявили в СК. Российские следователи установят должностных лиц СБУ, принимавших решения о привлечении россиян к уголовной ответственности.
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новости, украина, александр бастрыкин, сбу, кадыров
Новости, Украина, Александр Бастрыкин, СБУ, Кадыров

"Приняли заведомо незаконные решения". Бастрыкин ответил уголовным делом на дело СБУ по Кадырову

17:26 26.08.2022
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на обвинения в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова со стороны СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе СК России
Уголовное дело в отношении сотрудников СБУ, которые возбудили уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, заведут следователи центрального аппарата СК РФ.
"Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову, командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации Хусейну Межидову", - заявили в Следственном комитете.
Решения сотрудников СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону, заявили в СК. Российские следователи установят должностных лиц СБУ, принимавших решения о привлечении россиян к уголовной ответственности.
Сборы военных в Грозном
15:17
"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУВ СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале
 
НовостиУкраинаАлександр БастрыкинСБУКадыров
 
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