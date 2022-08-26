https://ukraina.ru/20220826/1038167294.html
Поляки смогут скупать уголь по дешевке: Украину подключат к таможенному безвизу с ЕС
Поляки смогут скупать уголь по дешевке: Украину подключат к таможенному безвизу с ЕС - 26.08.2022 Украина.ру
Поляки смогут скупать уголь по дешевке: Украину подключат к таможенному безвизу с ЕС
Украину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в тг-канале
2022-08-26T17:15
2022-08-26T17:15
2022-08-26T17:15
новости
уголь
польша
безвиз
украина
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Таможенный безвиз станет четвертым для Украины после энергетического, транспортного и экономического, заявил Шмыгаль. По его словам, Украина будет готова к членству в Евросоюзе в 2024 году.В Польше есть спрос на беспошлинный ввоз товаров с Украины. В магазинах Кракова тонну угля продают по 3800 злотых, когда украинцы предлагают полякам топливо по 780 злотых за тонну. По таможенным правилам перевозить через границу можно бесплатно только товары стоимостью до 1400 злотых, поэтому украинские предложения в основном интересны жителям приграничных регионов. О проблеме пишут журналисты польского издания Onet.pl.Топливная база в Львовской области предлагает каменный уголь по 12 тысяч гривен за тонну или 1550 злотых. Продавцы обещают доставить топливо до погранперехода, дальше покупателю придется перевозить груз через границу самостоятельно. Кроме этого, поляки жалуются, что пограничникам нужно еще доказать, что уголь они купили для личного пользования, а не продажи.
https://ukraina.ru/20220817/1037761461.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, уголь, польша, безвиз, украина
Новости, уголь, Польша, безвиз, Украина
Поляки смогут скупать уголь по дешевке: Украину подключат к таможенному безвизу с ЕС
Украину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в тг-канале
Таможенный безвиз станет четвертым для Украины после энергетического, транспортного и экономического, заявил Шмыгаль. По его словам, Украина будет готова к членству в Евросоюзе в 2024 году.
"Меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Таможенный безвиз — одно из ключевых направлений построения на Украине удобной и прозрачной таможни", - написал Шмыгаль.
В Польше есть спрос на беспошлинный ввоз товаров с Украины. В магазинах Кракова тонну угля продают по 3800 злотых, когда украинцы предлагают полякам топливо по 780 злотых за тонну. По таможенным правилам перевозить через границу можно бесплатно только товары стоимостью до 1400 злотых, поэтому украинские предложения в основном интересны жителям приграничных регионов. О проблеме пишут журналисты польского издания Onet.pl
.
Топливная база в Львовской области предлагает каменный уголь по 12 тысяч гривен за тонну или 1550 злотых. Продавцы обещают доставить топливо до погранперехода, дальше покупателю придется перевозить груз через границу самостоятельно. Кроме этого, поляки жалуются, что пограничникам нужно еще доказать, что уголь они купили для личного пользования, а не продажи.