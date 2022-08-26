https://ukraina.ru/20220826/1038164231.html

Потери ВСУ, теракт в Бердянске, обстрел Херсона. Главное на Украине на 16:00 26 августа

Потери ВСУ, теракт в Бердянске, обстрел Херсона. Главное на Украине на 16:00 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, теракт в Бердянске, обстрел Херсона. Главное на Украине на 16:00 26 августа

Украинские военные продолжают нести потери. В Бердянске украинские террористы убили замначальника ГАИ Александра Колесникова. ВСУ обстреляли Херсон

2022-08-26T16:34

2022-08-26T16:34

2022-08-26T16:34

хроники

эксклюзив

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Днём 26 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - отметил Конашенков.Он указал на то, что в связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах", - рассказал Конашенков.Были также уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Артёмовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области", - отметил Конашенков.Он указал, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населённых пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолёта, 148 вертолётов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.Кроме того, Конашенков рассказал о ситуации на Запорожской АЭС."За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1", - отметил Конашенков.По его словам, артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населённого пункта Марганец Днепропетровской области."В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - подытожил представитель Минобороны РФ.Ранее власти Запорожской области сообщили о приостановке работе двух энергоблоков станции из-за спровоцированного обстрелами ВСУ пожара вблизи станции.Теракт в БердянскеВ Бердянске прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в администрации города."У оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников", — рассказал собеседник агентства.Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, однако спасти его не удалось."Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва. По уточнённой информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там. Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - сообщила мэрия Бердянска.Подробности происшествия уточняются.Представитель администрации подчеркнул, что за очередным покушением на жизнь мирных жителей освобожденных территорий стоит преступный киевский режим.Двумя днями ранее — 24 августа — украинскими террористами был убит глава военно-гражданской администрации пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство, которое активировали, когда Сушко вёз приёмную дочь в детский сад. В результате взрыва Сушко погиб. Его приёмная дочь критических ранений не получила.За четыре дня до теракта в Михайловке в России под Москвой украинцы совершили ещё один теракт — в автомобиле была взорвана журналистка и философ Дарья Дугина. Позже ФСБ назвала имя убийцы — ею оказалась Наталья Вовк, которая въехала в РФ под видом беженки. При этом в теракте Вовк могла задействовать свою несовершеннолетнюю дочь Софию Шабан. Вовк удалось скрыться — после теракта она спешно покинула территорию РФ, выехав в Эстонию.Обстрел ХерсонаСистема ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Было много обстрелов. Практические всё сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", - сказал Стремоусов.Днём в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном.Украина регулярно обстреливает Антоновский мост, соединяющий Херсон с левобережной частью Херсонской области.

https://ukraina.ru/20220826/1038145308.html

https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив