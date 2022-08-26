Украина выбирает теракты и диверсии. О чём говорили эксперты 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру
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Украина выбирает теракты и диверсии. О чём говорили эксперты 26 августа
Украина выбирает теракты и диверсии. О чём говорили эксперты 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру
Украина выбирает теракты и диверсии. О чём говорили эксперты 26 августа
Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T16:37
2022-08-26T16:52
эксклюзив
украина
сво
россия
оружие
запад
юрий кнутов
пво
василий прозоров
теракт
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Из-за поставок западного оружия Украине России придётся разрабатывать новые тактические приёмы, украинская сторона будет делать упор на террористическую деятельность.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 26 августа.Вооружение для УкраиныГлава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала, что в ближайшие недели Украине поставят систему ПВО Iris-T. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет, что HARM'ы эффективны в том случае, если у Украины есть самолеты, способные их применять.Кнутов напоминает: сообщалось, что американцы якобы переделали какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты.«HARM'ы широко применялись в Югославии в 1999 году. Я не скажу, что у них была большая эффективность, но проблемы сербам они создали.У нас есть средства борьбы с этими HARM'ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО.Нам нужны комплексы большой дальности, которые уничтожают самолеты-носители до момента пуска ракет при дальности в 150-200 км. Наш С-300ПМ2 и С-300В4 способны поражать цели на большой дальности», – сообщил эксперт.Что касается Iris-T, комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам, отметил Кнутов. Но главная его задача — борьба с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру.«У нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно», – сказал военный эксперт.Украина: ставка на терроризмЭкс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров назвал причины, почему украинская сторона будет делать упор на террористическую деятельность против России.На фронте, говорит Прозоров, у них все не очень хорошо складывается. Медленно, но неотвратимо российские войска продвигаются вперед. Поэтому украинской власти нужны хоть какие-то перемоги (победы. — Ред.).«Теракты, террористическая деятельность для этого идеально подходит. Это можно, во-первых, скармливать своему народу, своей целевой аудитории внутри Украины, а во-вторых, показывать своим западным кураторам, чтобы они, в свою очередь, показывали это своему обществу: смотрите, мы не зря вкладываем в Украину деньги, они успешно сопротивляются второй армии мира», — заявил экс-сотрудник СБУ.Кроме того, подчёркивает Прозоров, во главе украинских спецслужб стоят профессиональные диверсанты, которых не учили проводить многоходовки и оперативные комбинации, поэтому они и будут делать то, что умеют.«Я для себя определил момент, с которого они стали делать упор больше на диверсии, а не на военные (действия. — Ред.).Это весна 2015 года, когда — я демонстрировал эти документы — на совещании Разведывательного комитета при президенте Украины, Порошенко всем членам этого комитета было дано указание: развернуть на территории ДНР-ЛНР, Крыма и в целом Российской Федерации широкомасштабную, как они называли, агентурно-боевую разведывательную диверсионную деятельность.Вот с того момента упор стал делаться на эти операции и на информационно-психологические операции. Поэтому увы, но это будет», — рассказал экс-сотрудник СБУ.СВО меняет мирЗаместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова оценила ход специальной военной операции — 24 августа исполнилось полгода с момента начала СВО.В первую очередь Федосова отмечает экономические эффекты. Антироссийские санкции Запада не достигли своих целей, а не поддержавшие санкции страны показали, что готовы переходить в том числе к альтернативным валютам для международных расчетов.Сейчас, считает эксперт, мы видим только «зарю больших изменений».Также Федосова упомянула геополитику.«Борьба дипломатических нарративов, политических нарративов разворачивается в полный рост. Мы видим, как противостоит неолиберализм традиционным устоям, традиционным ценностям, которые разделяет Россия и пусть негромкие, молчаливые, но ее союзники.Скорее всего, с течением времени мы услышим все больше голосов других стран — особенно с учетом угроз, которые сейчас создает политика Запада и воплощает руками украинского режима», — прогнозирует эксперт.
https://ukraina.ru/20220826/1038127067.html
https://ukraina.ru/20220826/1038121454.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, сво, россия, оружие, запад, юрий кнутов, пво, василий прозоров, теракт, диверсии
Эксклюзив, Украина, СВО, Россия, оружие, Запад, Юрий Кнутов, ПВО, Василий Прозоров, теракт, диверсии

Украина выбирает теракты и диверсии. О чём говорили эксперты 26 августа

16:37 26.08.2022 (обновлено: 16:52 26.08.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике
ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике
© ФСБ РФ
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Из-за поставок западного оружия Украине России придётся разрабатывать новые тактические приёмы, украинская сторона будет делать упор на террористическую деятельность.
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 26 августа.
Вооружение для Украины
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала, что в ближайшие недели Украине поставят систему ПВО Iris-T. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет, что HARM'ы эффективны в том случае, если у Украины есть самолеты, способные их применять.
Кнутов напоминает: сообщалось, что американцы якобы переделали какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты.
«HARM'ы широко применялись в Югославии в 1999 году. Я не скажу, что у них была большая эффективность, но проблемы сербам они создали.
У нас есть средства борьбы с этими HARM'ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО.
Нам нужны комплексы большой дальности, которые уничтожают самолеты-носители до момента пуска ракет при дальности в 150-200 км. Наш С-300ПМ2 и С-300В4 способны поражать цели на большой дальности», – сообщил эксперт.
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Что касается Iris-T, комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам, отметил Кнутов. Но главная его задача — борьба с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру.
«У нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно», – сказал военный эксперт.
Украина: ставка на терроризм
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров назвал причины, почему украинская сторона будет делать упор на террористическую деятельность против России.
На фронте, говорит Прозоров, у них все не очень хорошо складывается. Медленно, но неотвратимо российские войска продвигаются вперед. Поэтому украинской власти нужны хоть какие-то перемоги (победы. — Ред.).
«Теракты, террористическая деятельность для этого идеально подходит. Это можно, во-первых, скармливать своему народу, своей целевой аудитории внутри Украины, а во-вторых, показывать своим западным кураторам, чтобы они, в свою очередь, показывали это своему обществу: смотрите, мы не зря вкладываем в Украину деньги, они успешно сопротивляются второй армии мира», — заявил экс-сотрудник СБУ.
Кроме того, подчёркивает Прозоров, во главе украинских спецслужб стоят профессиональные диверсанты, которых не учили проводить многоходовки и оперативные комбинации, поэтому они и будут делать то, что умеют.
«Я для себя определил момент, с которого они стали делать упор больше на диверсии, а не на военные (действия. — Ред.).
Это весна 2015 года, когда — я демонстрировал эти документы — на совещании Разведывательного комитета при президенте Украины, Порошенко всем членам этого комитета было дано указание: развернуть на территории ДНР-ЛНР, Крыма и в целом Российской Федерации широкомасштабную, как они называли, агентурно-боевую разведывательную диверсионную деятельность.
Вот с того момента упор стал делаться на эти операции и на информационно-психологические операции. Поэтому увы, но это будет», — рассказал экс-сотрудник СБУ.
Василий Прозоров интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
11:01
Василий Прозоров: Во главе спецслужб Украины стоят диверсанты, а не разведчики
СВО меняет мир
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова оценила ход специальной военной операции — 24 августа исполнилось полгода с момента начала СВО.
В первую очередь Федосова отмечает экономические эффекты. Антироссийские санкции Запада не достигли своих целей, а не поддержавшие санкции страны показали, что готовы переходить в том числе к альтернативным валютам для международных расчетов.
Сейчас, считает эксперт, мы видим только «зарю больших изменений».
Также Федосова упомянула геополитику.
«Борьба дипломатических нарративов, политических нарративов разворачивается в полный рост. Мы видим, как противостоит неолиберализм традиционным устоям, традиционным ценностям, которые разделяет Россия и пусть негромкие, молчаливые, но ее союзники.
Скорее всего, с течением времени мы услышим все больше голосов других стран — особенно с учетом угроз, которые сейчас создает политика Запада и воплощает руками украинского режима», — прогнозирует эксперт.
Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО. Видео
24 августа, 19:02
Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
 
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