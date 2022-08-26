https://ukraina.ru/20220826/1038158557.html

Гарантии Москвы и Киева для МАГАТЭ, украинские корни Лукашенко: что говорили об Украине в мире 26 августа

Гарантии Москвы и Киева для МАГАТЭ, украинские корни Лукашенко: что говорили об Украине в мире 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру

Гарантии Москвы и Киева для МАГАТЭ, украинские корни Лукашенко: что говорили об Украине в мире 26 августа

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T16:36

2022-08-26T16:36

2022-08-26T16:36

эксклюзив

украина

сша

магатэ

россия

запорожская аэс

эммануэль макрон

пентагон

александр лукашенко

белоруссия

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Миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС дали зелёный светНа фоне очередных обстрелов ВСУ района Запорожской АЭС, в результате которых на территории охранной зоны высоковольтной линии около станции произошло возгорание, что привело к аварийному отключению двух энергоблоков и перебоям с электроснабжением в Запорожской и Херсонской областях, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предоставленных Москвой и Киевом гарантий безопасности для отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Теперь там может быть развёрнута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", – заявил Макрон на пресс-конференции в Алжире.Президент Франции выразил серьёзную обеспокоенность обеспечением безопасности на Запорожской АЭС, а также сообщил, что у него было много контактов по этому вопросу с президентами России и Украины. Кроме того, по вопросам безопасности сначала Чернобыльской, а затем Запорожской АЭС Макрон с марта находится в контакте с главой МАГАТЭ. 25 августа президент Франции встретился в Париже с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а 19-го обсуждал ситуацию на АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.С чем связана задержка отправки экспертов на Украину, Гросси объяснил в интервью французской газете Le Monde: "Это сложная миссия. Даже простой вопрос о том, как туда добраться, что не так-то просто. Это зона боевых действий. Я уже дважды был на Украине (в Чернобыле и на юге), но здесь — это прямо в зоне боевых действий. Поэтому мы должны обеспечить безопасность нашего маршрута, мы должны сделать это в координации с двумя странами, что нелегко в сложившихся обстоятельствах. Мы также работаем с ООН, чьи сотрудники на специальных бронированных машинах доставят нас туда. Это логистика, а на техническом уровне мы должны определить параметры инспекции и — в конечном итоге — установить постоянное присутствие МАГАТЭ на месте".Он подчеркнул, что в МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений."Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом", - добавил Гросси.Обстановкой на Запорожской АЭС обеспокоены и в других странах, в частности в Германии. Официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе от лица Берлина и партнёров по ЕС и G7 призвала Россию немедленно передать контроль над атомной энергостанции Украине."Как ООН, так и Украина подтвердили, что миссия МАГАТЭ может стартовать с территории, находящейся под контролем Украины. Сейчас именно Россия должна одобрить эту миссию", - утверждает дипломат.Требование о въезде экспертов Агентства с подконтрольной Киеву территории озвучил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица.Однако детали маршрута поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не разглашаются по соображениям безопасности, рассматриваются несколько вариантов, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Прибыть на АЭС эксперты МАГАТЭ могут уже в ближайшие дни.Повторения позорного Афганистана на Украине США не желаютПентагон наконец-то прокомментировал информацию, опубликованную газетой The Wall Street Journal 24 августа, о планах Белого дома по оформлению миссии США на Украине.Источники издания сообщали, что американские власти, во-первых, выбирают генерала, который возглавит миссию, имеющего 2 или 3 звезды (эквивалент генерал-майора и генерал-лейтенанта в российский системе воинских званий), что свидетельствует о формировании команды, ответственной за координацию, а также переход от в основном точечных усилий к предоставлению обучения и поддержки Украине в течение многих лет.Во-вторых, Вашингтон может присвоить имя миссии по поддержке Киева и тренировке украинских войск по аналогии с операцией "Иракская свобода" в Ираке и "Несокрушимая свобода" в Афганистане. Как поясняет The Wall Street Journal, это не простая формальность, а шаг, имеющий большое значение в бюрократическом плане, поскольку обычно влечёт за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность назначать специальные выплаты, выдавать ленты отличия и награды для военнослужащих, участвующих в этой операции,Журналисты попросили прокомментировать эту информацию пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера."Я не могу это подтвердить. Мне ничего не известно о каких-либо планах организации именной операции в поддержку помощи Украине в сфере безопасности. Если у нас будет, что объявить, я вам обязательно сообщу", — заявил бригадного генерала ВВС США.Тем не менее, Райдер сделал важное замечание: он подтвердил, что присвоение наименования миссии влечёт за собой целевое финансирование.Если Белый дом действительно не будет назначать руководителя миссии и присваивать ей название, это можно расценивать как нежелание американской администрации брать на себя материальные обязательства по поддержке Киева в противостоянии России (тем более, руководство США прекрасно осознаёт, что перевес на поле боя на стороне Вооружённых Сил РФ), а также нежелание повторять свой позорный провал в Афганистане.Отношение Лукашенко к УкраинеВ беседе с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему решил поздравить украинский народ с Днём независимости."Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные. Западенцы, как их называют. Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьёт и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди", - сказал глава государства.По словам Лукашенко, в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд."Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил. Что касается государственного, это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога, а раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной", - сказал.Поздравление президента Белоруссии не всем украинцам пришлось по душе. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил "повесить Лукашенко", за что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила в отношении него уголовное дело."О том, что там кто-то в бешенство пришёл, я на это даже внимания не обратил", - сказал Лукашенко.

https://ukraina.ru/20220826/1038143859.html

https://ukraina.ru/20220825/1038075477.html

https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html

https://ukraina.ru/20211202/1032792933.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, магатэ, россия, запорожская аэс, эммануэль макрон, пентагон, александр лукашенко, белоруссия, гончаренко